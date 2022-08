Požar zbog stršljena: Zavukli se u napu kuće kod Varaždina pa ih se išla riješiti i izazvala požar

Stršljeni su opasni i njihov ubod može dovesti do komplikacija pa čak i smrti, a u jednoj kući su izazvali ni više ni manje nego požar.

- Danas smo u 8:45 putem VOC Varaždin zaprimili dojavu o požaru u /na kući na adresi Mate Rupčića, Vinica. Radilo se o zapaljenoj kuhinjskoj napi, a razlog zapaljenja je malo bizaran. Krivi su stršljeni. Uz naša 4 operativaca na mjestu intervencije bili su operativci DVD-a Vinica - objavili su iz DVD-a Vratno Donje.

Naime, jedna gospođa se u svojoj kući sama odlučila obračunati sa stršljenima koji su se zavukli u cijev nape, ali kad ih je pošpricala otrovom, odnosno kemikalijom, izbio je požar koji je srećom odmah ugašen.

- Na samoj napi, na uređaju su došli stršljeni koji su bili u dimovodnom kanalu. Zalutali su u cijev od nape i pokušavali ući u kuću. Gospođa je to primijetila i pošpricala je napu, prilikom te zapaljive smjese došlo je do iskrenja, vjerojatno kako je starija napa. Iskrenje je dovelo do požara - objašnjavaju nam iz DVD-a Vratno Donje.

Gospođa je požar uspjela ugasiti prije dolaska vatrogasaca, a pozvana je i služba za dezinsekciju koja će se pobrinuti za stršljene.

