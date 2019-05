Poziv užasa: 'Vozim se prema Hitnoj. Cura me spičila u venu'

Moje je ime Nikola Turek. Vozim se s Drave prema Hitnoj. Cura me spičila u vratnu venu...

Gdje se nalazite?... halo, halo...da li se čujemo, halo, halo, halo...

Tako je tekao razgovor koji je pokojni Nikola Turek (30) iz Varaždina uputio Centru 112 u noći ranjavanja. Bilo je to 15. lipnja 2017. godine na livadi u predjelu Beli kipi uz rijeku Dravu. Bivša djevojka Nuša Bunić (22) zabila mu je u vrat oštricu od 9,5 centimetara i presjekla karotidnu arteriju te pobjegla. Nikola je govorio isprekidano i teško je disao, zapravo - hroptao je. Na kraju se veza prekinula.

Svaka minuta je bitna

Transkript razgovora, kaže nam Nikolin otac Zdravko, i dan danas zna poslušati kako bi barem na tren ponovno čuo sinov glas. Dvadesetak minuta nakon prvog poziva, Centru 112 stiže i drugi uznemirujući poziv. Javio se građanin koji je Nikolu našao u lokvi krvi. Dok je čekao da ga prespoje i za to vrijeme je morao slušati glazbu, muškarac je bjesnio i glasno psovao.

- Ovako, Kumičićeva ulica, tu na kraju. Čovjek leži u krvi tu kraj auta dolje.

- Evo samo malo, da vas spojim s Hitnom...

(nakon šest sekundi počinje glazba, a nakon 22 sekunde javlja se automatski operater).

- Spojeni ste na Centar 112 Varaždin, u tijeku je prosljeđivanje vašeg poziva

- O j*** vam p** m****

(prolazi još nekoliko sekundi i onda se javio glas...)

- Hitna. Izvolite.

- Kumičićeva ulica prema Dravi, čovjek leži kraj auta, sav u krvi, na sredini krvi.

- Diše?

- A diše, da.

- Otvorena su vrata, krv je po vratima, on je kraj vrata.

- Budemo odmah poslali nekog. Dajte ga okrenite na bok ako nije pri svijesti.

- Sjedi, sav u krvi. Šaljite odmah policiju - rekao je građanin koji je pokušao spasiti nesretnog mladića. Za to vrijeme Nuša Bunić je skinula gotovo svu odjeću sa sebe te je krvava otrčala do obližnjeg poduzeća Aquatehnika. Grudi je prekrila rukama. To su snimile nadzorne kamere. Tamo je rekla da ju je dečko napao, ali ne i silovao.

Foto: Željko Hladika/24sata

Umro je u bolnici

Centar 112 te je kobne noći odmah kontaktirao policiju.

- Centar je, je l’ imate dojavu od Hitne o događaju u Kumičićevoj?

- Imamo, imamo.

- Nazvao me taj, rekao je da se zove Nikola Turek i da ga je cura piknula u vrat.

- Imamo tu dojavu, a kak se zove ženska.

- On se zove Nikola Turek.

- A on vas je zvao?

- Da, neposredno prije.

Nikola je ubrzo prebačen u bolnicu u kojoj je preminuo. dva dana kasnije.

Presuda Nuši Bunić, poznatoj i kao “krvava Nuša’’, bit će izrečena danas na Županijskom sudu u Varaždinu u 13 sati.

Suđenje je otpočetka zatvoreno za javnost. Djevojka je policiji rekla da je bivšeg ubila u samoobrani te je protiv preminulog mladića podnijela kaznenu prijavu zbog pokušaja silovanja. Ta činjenica itekako boli Nikoline roditelje koji za svojeg sina tvrde da je bio iznimno senzibilan i blag te da ga je Nuša i ranije klevetala i optuživala za silovanje iako na njoj nije bilo vidljivih znakova silovanja te je i dalje htjela biti s njim u vezi. Boli ih i to što se ona brani šutnjom te što je izjavila da se ne osjeća krivom.

Boli ih njena bešćutnost

- Bojim se da kazna neće biti visoka. Od presude ne očekujem ništa. Isto tako se bojim da Nikola nije njezina zadnja žrtva. Stalno se pitam da li se tragedija mogla spriječiti da se netko malo više pozabavio odgojem Nuše još kao djeteta - očajno će Nikolin otac Zdravko Turek, koji je zbog stresa lani pretrpio moždani udar. Cijela obitelj Turek uništena je gubitkom Nikole koji je bio izrazito pozitivna osoba, a bio je prepoznatljiv, kako kaže njegova mama Branka, po svojoj “bradici” koja mu je bila zaštitni znak.

- U bolnici su mu morali obrijati bradu i baš smo razgovarali da će, kada se probudi, biti razočaran zbog toga. Nažalost, nije bio ni svjestan toga - kaže mama Branka. Sve je još nedirnuto u njegovoj sobi, kao da ga čeka da se vrati.

- Počeo je uređivati unutar kuće svoj zasebni stan koji je htio proširiti i na podrumski prostor. Sve je sam radio na uređenju. Sav namještaj je također sam napravio. Skupljao je i starine. Svaki dan je jednako težak. Mnogo je noći kada spavam samo pola sata. Često ga sanjam, a san je tako realan kao da je živ. Ujutro kada sam u kuhinji i vidim da su vrata njegove sobe zatvorena, pomislim da je došao doma. Još ga čekamo i nadamo se da će doći. Nismo se i nikad se nećemo pomiriti s njegovom smrću - kaže Nikolina majka, koja barem jednom dnevno ode na Nikolin grob. Tamo se isplače, popriča s njim. Ona je sa sinom oduvijek imala prijateljski odnos i često bi satima znali razgovarati dok je bio živ. Nikola je volio i životinje, psića kojeg obitelj i danas ima. Imao je i dvije tarantule, koje je obitelj poklonila nakon njegove smrti.

Danas će napokon doznati presudu ubojici svoga sina te će se, iako ne i boli, barem riješiti neizvjesnosti. Nuša Bunić mogla bi dobiti od 5 do 15 godina za ubojstvo Nikole Tureka.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Još jedan bivši dečko

U redakciju nam se javio i mladić koji tvrdi da je još u travnju 2017., dakle dva mjeseca prije nego je Nuša ubila Nikolu, htio Nušu prijaviti za klevetu. Naime i njega je optužila za silovanje. Pokazao nam je i poruke koje joj je poslao u kojima joj piše da će je tužiti što na kraju nije učinio. Tvrdi i da je kontaktirao njezinog oca i molio ga da se nađu kako bi popričali o Nuši i njezinom ponašanju, ali da ga je Nušin otac ignorirao. Rekao mu je i da ima četiri svjedoka koji mogu potvrditi da Nuša laže te da silovanja nikada nije bilo u njihovoj vezi koja je trajala nešto manje od godinu dana.

- S Nikolom se nisam družio, ali sam ga znao iz osnovne škole, pošto smo isto godište, i bili smo na ‘bok-bok’. Žalosno je i sramotno da ga se optužuje za silovanje. Ne želim ni znati što oni proživljavaju u ovom trenutku – rekao je mladić koji je želio ostati anoniman.

Foto: 24sata/24sata

Foto: 24sata/24sata

Foto: 24sata/24sata

Trčala i bacala odjeću putem: 'Dečko me napao'

Nadzorne kamere snimile su Nušu ispred tvrtke Aquatehnika, malo nakon 3 sata, kad je ubola Nikolu u vrat. Putem je očito pobacala odjeću, a rukama je prekrila grudi. Svjedok kaže da je tad rekla kako ju je dečko napao i bila je krvava.