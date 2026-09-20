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KOD SLAPA SAVICA

Poznat identitet muškarca koji je poginuo u Sloveniji: Sa sinom je bio na obiteljskom odmoru

Piše 24sata,
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Poznat identitet muškarca koji je poginuo u Sloveniji: Sa sinom je bio na obiteljskom odmoru
Foto: Gorska reševalna služba Bohinj
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Izraelski mediji objavili su identitet poginulog muškarca. Gil Hallel bio je oženjen, otac troje djece i živio je u kibucu Yizre'el na sjeveru Izraela. U Sloveniji je boravio na obiteljskom odmoru

U nesreći kod slapa Savica u Sloveniji poginuo je izraelski državljanin Gil Hallel (44), a njegov sin (7) teško je ozlijeđen. Otac i sin pali su u provaliju u subotu poslijepodne tijekom obiteljskog izleta, a dijete je helikopterom prevezeno u UKC Ljubljana, piše 24ur.com. Izraelski mediji objavili su identitet poginulog muškarca. Gil Hallel bio je oženjen, otac troje djece i živio je u kibucu Yizre'el na sjeveru Izraela. U Sloveniji je boravio na obiteljskom odmoru. Zajednica iz kibuca priopćila je da ih je vijest o njegovoj smrti duboko potresla. 

O slučaju je obaviješteno i izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova, koje pomaže obitelji u organizaciji prijevoza njegova tijela u Izrael.

Gorska služba spašavanja Bohinj poziv je primila u subotu poslijepodne. Prva dojava odnosila se na pad djeteta u provaliju, no kada su spasioci stigli na mjesto nesreće, utvrdili su da su u ponor pale dvije osobe - dijete i njegov otac.

- Krenuli smo u akciju i spustili se prema koritu rijeke, koje je bilo gotovo 60 metara ispod nas. Isto su učinili i članovi dežurne ekipe iz Brnika - objavili su spasioci na društvenim mrežama. 

Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje objavila je da je jedna osoba preminula na mjestu, a druga je teško ozlijeđena. Ozlijeđeno dijete prevezeno je helikopterom u UKC Ljubljana, a tijelo njegova oca spasioci su izvukli pomoću užadi.

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Policijska uprava Kranj izvijestila je da se obitelj vraćala s obilaska slapa i zaustavila na odmorištu. Sedmogodišnji dječak tada se odvojio od ostalih, a ubrzo su se začuli njegovi krikovi.

Otac je odmah potrčao prema mjestu odakle je dolazio zvuk te pao u provaliju. Spasioci su ga pronašli u koritu rijeke Savice, ali je od zadobivenih ozljeda preminuo. U koritu je pronađen i teško ozlijeđeni dječak, koji je također pao.

Policija će o svim utvrđenim činjenicama obavijestiti nadležno državno odvjetništvo.

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