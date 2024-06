Poznati britanski TV doktor nestao u Grčkoj: 'Krenuo je pješke s plaže i nije se vratio'

Poznati britanski TV doktor Michael Mosley (67) nestao je na godišnjem odmoru u Grčkoj. Na otoku Symi, gdje je nestao Mosley, u tijeku je velika akcija spašavanja i potrage u kojoj sudjeluju policijski pas i dronovi, prenosi Mirror.

Iz Atene je stigao i helikopter koji pomaže u potrazi.

Search underway for British broadcaster Michael Mosley missing, in Symi | Foto: Panormitis Chatzigiannakis

Grčka policija je izjavila da je Mosley jučer otišao u šetnju prema središtu otoka prije nego što je bio sa suprugom na plaži.

- Njegov telefon pronađen je na mjestu gdje je boravio sa suprugom, koja je prijavila njegov nestanak - rekao je glasnogovornik policije za BBC News.

Mosley je poznat po svojim televizijskim emisijama, uključujući BBC-jeve serijala Vjerujte mi, ja sam doktor i The One Show i pojavljivanjem na ITV-jevom This Morning.

Foto: Facebook

Operacija spašavanja fokusirana je na područje Pedi na Symiju nakon što ga je žena tamo vidjela u srijedu, rekao je za BBC News zamjenik gradonačelnika otoka Ilias Chaskas. Rekao je da se to područje smatra opasnim, ali je napomenuo da je žena vidjela Mosleya na cesti u sigurnijem dijelu Pedija.

Gradonačelnik otoka Eleftherios Papakalodoukas rekao je da su vatrogasci koji provode potragu izjavili da vjeruju kako je "nemoguće" da je Mosley još uvijek tamo.

- To je vrlo malo, kontrolirano područje, puno ljudi. Dakle, da mu se nešto dogodilo tamo, već bismo ga pronašli - rekao je za BBC News.

Papakalodoukas vjeruje da je Mosley ili krenuo drugim putem ili pao u more.

Mosley je zadnji put viđen s plavom kapom, polo majicom i kratkim hlačama. U lokalnoj Facebook grupi objavili su apel za pomoć.

- Jeste li vidjeli ovog čovjeka? Krenuo je pješke s plaže Agios Nikolaos i nije se vratio kući - stoji u apelu.