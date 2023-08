Poznati zagrebački odvjetnik napuhao 1.28 promila. Nisu mu uzeli vozačku jer 'mora voziti'

Poznati zagrebački odvjetnik (44), koji zastupa brojne nekoć visokopozicionirane okrivljenike, nepravomoćno je kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, javlja N1.

Pijan u 'sitne sate'

'Napuhao' je 1,28 promila u siječnju ove godine u dva sata iza pomoći na Jadranskom mostu u luksuznom BMW-u. Sud mu je propisao kaznu od 600 eura. Nisu mu oduzeli vozačku dozvolu jer je sud prihvatio argument iz odvjetnikove obrane da mu vozačka treba u svakodnevnom poslu, kao i obiteljskom životu jer ima troje djece i vremešne roditelje o kojima brine.

Dobio blažu kaznu

Sud mu nije dosudio ni zabranu upravljanja osobnim automobilom, jer se, kako je objasnio prekršajni sud, radi o fakultativnoj mjeri, koja može i ne mora biti izrečena osuđeniku. Prometna policija ima pravo uložiti žalbu na ovu presudu. O njoj će odlučivati Visoki prekršajni sud RH.

Za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna od 660 do 1990 eura. Sud mu je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir to što je priznao krivnju, te što do sada, iako ima vozačku od 1997., nije kažnjavan zbog vožnje u pijanom stanju. Ako kaznu plati u roku od mjesec dana od pravomoćnosti presude, proći će samo s dvije trećine novčane kazne.