Prao ga iznutra?! 'Susjedu sam posudila auto, nasmijao me...'

Snimka napravljena u Samoposlužnoj praonici automobila u Koprivnici u ponedjeljak, iz koje se vidi kako muškarac pere automobil prvo izvana, a potom se vidi kako je raspršeni mlaz uperio prema podu unutrašnjosti automobila, postala je hit na 24 sata. Potražili smo vlasnicu automobila koja nas je prvo upitala jesmo li kupci njezine Toyote Auris koja je na prodaju.

Kad smo joj otkrili razlog dolaska, rekla nam je da je nešto čula od susjeda kojemu je posudila automobil, kako se na društvenim mrežama „vrti“ neobično pranje, ali da tome nije pridavala važnost. Zamolili smo ju da pogleda video i nakon što je otvorila stranicu počela se grohotom smijati.

Rekla nam je kako joj je susjed kojemu je dala auto da zajedno sa svojim suprugom i sinom odu u nabavku, rekao da je oprao automobil, ali joj je to doslovce prošlo „mimo“ uha te da je video jako gledan, dodajući da ga je to jako uznemirilo, ali da ona nije otvarala tu stranicu. Otvorila je „hit“ i ubrzo je slijedila erupcija smijeha, kazavši da doista izgleda da je mlaz zahvatio i unutrašnjost vozila.

No, potvrdila nam je da joj je auto vraćen suh iznutra bez ijedne kapi vode ili ostatka vlage. Uz smijeh je rekla da joj je susjed ispričao kako je njihovo dijete blatne obuće ulazilo u vozilo i zaprljalo prag te ga je on oprao samo s vanjske strane.

No, na snimci se i njoj doista učinilo da se može donijeti i drugi zaključak, jer je kut snimanja stvorio prividnu sliku da se vozilo pere i po podu unutrašnjosti vozila. Kad smo je zamolili da pita susjeda, rekla nam je da je da je od jučer uznemiren video uratkom te nas pitala tko je to snimio. No, ostala je uskraćena za odgovor.

