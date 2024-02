Jandroković otkrio gdje se seli Sabor: 'Naša zgrada je stradala u potresu, moramo se odseliti'

Zgrada Hrvatskog sabora oštećena je u potresima 2020. godine i dok će trajati duga obnova traže se zamjenske lokacije u kojima će raditi zastupnici.

Iz Sabora su u prosincu izvijestili da su ponude za smještaj zastupnika dostavili City Island u Buzinu te Kolegij Družbe Isusove na Jordanovcu. Radilo se o neobvezujućem javnom pozivu.

No sada se pojavila i nova lokacija, i to vojarna Petar Zrinski na Črnomercu u Zagrebu.

Gdje će točno Sabor preseliti otkrio je njegov predsjednik, Gordan Jandroković, koji je zakazao press konferenciju zbog preseljenja Sabora.

- Dobili smo dvije ponude, o tome ste bili informirani, ali je bilo zaključeno da niti financijski niti funkcionalno te ponude ne odgovaraju Saboru i nisu kvalitetne što se tiče zahtjeva - objavio je Jandroković. Neće svi djelatnici moći biti u tim prostorima, objavio je, no sve što je vezano uz plenarnu sjednicu održavat će se tamo.

- Hrvatski sabor privremeno će se preseliti u prostore HVU-a. To će se dogoditi u idućem razdoblju, mi smo u dogovorima s predstavnicima MORH-a - rekao je.

Foto: Hrvatski sabor

- Tamo imamo sve ono što je potrebno da bi Sabor mogao kvalitetno raditi - rekao je predsjednik Sabora.

On očekuje da će tijekom narednog tjedna sve biti dogovreno s MORH-om. Sabor bi u tom prostoru mogao ostati dvije do tri godine, ovisno o tome koliko će trajati obnova zgrade na Markovom trgu.

Jandroković je rekao i kako je moguće da će se organizirati obilazak zgrade za novinare.

- Kada će točno krenuti preseljenje ovisi o dinamici izbornog ciklusa. Mi pripremamo sve - rekao je.

Na pitanje hoće li vojno okruženje pridonijeti boljoj disciplini zastupnika, koji ne dolaze pretjerano revno na sjednice, Jandroković kaže kako to može samo “stranačka stega”.

Preseljenje Sabora povijesna je odluka.

Foto: Hrvatski sabor

- Moramo obnoviti ovu zgradu. Ona je povijesna, dugo godina je bez značajnih ulaganja, potres ju je značajno uzdrmao i morat ćemo prihvatiti realnost da ćemo jedno vrijeme zasjedati izvan te zgrade - rekao je Jandroković.

Jandroković je govorio i o slučaju sigurnosne provjere Ivana Turudića.

- Različita su tumačenja, očito da struka nema jedinstven stav. Kao pojedinac mogu govoriti da sam vidio da su za njega tri puta rađene sigurnosne provjere i zadnja još uvijek važi. Imamo sigurnosne provjere. Ono što me iznenadilo je to da Sabor ima neku ulogu u sigurnosnoj provjeri, za to ne postoji nikakav pravni temelj, Sabor tu nema nadležnosti i iz tog razloga mi je teorija o Saboru kao tijelu koje treba tražiti sigurnosnu provjeru pomalo nevjerojatna. Vidio sam i zaključke odbora koji smatra da je procedura ispoštovana i da je sve kako je trebalo biti. Samo tri oporbena zastupnika od šest su iskazali nezadovoljstvo takvom procedurom. I to govori kakvo je stanje u oporbi po pitanju Turudića - rekao je Jandroković.