Pratite konferenciju za medije zagrebačkog gradonačelnika

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su radove na Sljemenskoj cesti te održali redovnu konferenciju za medije na postaji Brestovac.

- Grad Zagreb putem Fonda solidarnosti Europske unije uspjet će potrošiti oko 5 milijuna eura, od čega čak 4 milijuna eura iz Fonda solidarnosti. Obnova Sljemenske ceste je u oba smjera, ulazni i silazni dio. Ukupno 21 kilometar. Do sada se svake godine maksimalno obnavljalo 2 kilometra, ovo je prvi puta da se obnavlja cijela sljemenska cesta po ulaznoj i silaznoj strani. To je 10 puta više nego što se ikada do sada godišnje radilo, a pri tome ćemo iskoristiti sve što nam se nudi iz Fonda budući da je ta cesta oštećena u potresu što smo dokazali - rekao je Tomašević.

- Kroz obnovu ove prometnice želimo da imamo još kvalitetniji pristup vrhu. Kada ne koriste žičaru i ne mogu koristiti žičaru. Očekujemo da radovi završe do lipnja ove godine i do tada će biti privremena regulacija prometa. Radovi će biti od 8 do 17 sati i tada će biti zatvorena prometnica. To će biti tako radnim danom, a vikendima i blagdanima će se moći koristiti cesta - dodao je.

