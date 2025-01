Pratite posljednje obraćanje Dragana Primorca uoči izbora

U nedjelju izlazimo na drugi krug predsjedničkih izbora, a uoči početka izborne šutnje kandidat za predsjednika Dragan Primorac pozvao je medije na završno obraćanje.

Primorac je u prvom krugu osvojio 19.35 posto glasova, dok je aktualni predsjednik i kandidat Zoran Milanović osvojio 49.09 posto glasova.

Prema posljednjim predizbornim anketama, Milanović je i dalje u vodstvu s 62,5 posto glasova dok Primorac ostaje na drugom mjestu s 27,8 posto glasova.

- Po meni je ovo bila tipična kampanja gdje su se mnogi razveseljavali kafanskim vicevima Milanovića i vrijeđanjem novinara, branitelja, političkih protivnika, znanstvenika. Mi smo samo jednim malim dijelom znali tko je Zoran Milanović. Meni je Hrvatska na prvom mjestu - kazao je na početku Primorac.

- Milanović je na sučeljavanju razotkriven kao potpuno nekompetentna osoba sklona agresiji. Pravo je čudo kako je uspio ostati u političkom svijetu. On je bio najgori predsjednik SDP-a u povijesti i najgori premijer, a moguće i najgori predsjednik. Zastrašujuće je bilo čuti tijekom našeg sučeljavanja neistine koje je on izgovorio. Informacije koje se dilaju je razina na kojoj je radila UDBA. Nakon sučeljavanja ima nekoliko temeljnih stvari koje želim s vama podijeliti. Milanović ne može, ne zna i ne želi staviti Hrvatsku na prvo mjesto. On nedvojbeno ne vjeruje u hrvatske interese i građane, čuli ste kako gleda na dijasporu. Nasilan i ne ustručava se lagati - kazao je Primorac.

- Ponizio je naše studente, srednjoškolsko obrazovanje, ponizio je žrtve Domovinskog rata - dodao je.

Uskoro više...