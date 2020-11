- U zadnjih tjedan dana imali smo 15-postotni porast brojeva. \u0160to se ti\u010de me\u0111unarodnih podataka, na\u0161a 14-dnevna incidencija je\u00a0da smo na 24. mjestu europskih zemalja. Vi\u0161u incidenciju imaju samo Slovenija, Austrija i Luksemburg - rekao je ravnatelj HZJZ-a,\u00a0Krunoslav Capak, koji je dodao da samo Bugarska i Poljska imaju ve\u0107i udio pozitivnih od nas.

Sa smrtno\u0161\u0107u od 368 na milijun stanovnika smo 13. u Europi.

- Ako \u0107emo imati silazni trend novooboljelih i hospitaliziranih, u tom slu\u010daju mo\u017eemo razgovarati o eventualnom popu\u0161tanju mjera 21. prosinca- rekao je Capak na pitanje koji broj moramo imati 21. prosinca da bi se mjere popustile.

Na pitanje oko toga bi li korona virus mogao postati sezonski, ravnateljica Infektivne klinike,\u00a0Alemka Markoti\u0107,\u00a0rekla je da nije vidjela novu njema\u010dku studiju, u kojoj se to tvrdi, ali da se o tome raspravljalo. Ka\u017ee da je to respiratorna bolest i nije neo\u010dekivano da se mo\u017ee javljati sezonski.

- Vidjet \u0107emo kakva \u0107e biti uspje\u0161nost cjepiva. Ako uspijemo posti\u0107i za\u0161titu i procijepljenost velikog postotka ljudi, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu, onda bi mogli virus staviti pod kontrolu i o\u010dekivati, ako potpuno ne i\u0161\u010dezne, da \u0107emo ga imati povremeno u jesenskoj i zimskoj sezoni\u00a0i da \u0107emo ga tada mo\u0107i imati pod kontrolu - rekla je Markoti\u0107.

Na pitanje oko 40 posto kapaciteta u javnom prijevozu\u00a0te kako to misle posti\u0107i, \u0161ef Nacionalnog sto\u017eera, Davor\u00a0Bo\u017einovi\u0107\u00a0istaknuo je kako Ministarstvo prometa radi na pove\u0107anju javnih prijevoznih sredstava i pove\u0107anja inspekcija.

Upitan za\u0161to za sportske centre nisu donijeli odluku o ograni\u010denju ljudi po \u010detiri metra kvadratna,\u00a0 istaknuo je kako je odluka o zabrani rada teretana i sportskih\u00a0centara\u00a0donesena na temelju razgovora sa svim resorima u cilju smanjenja\u00a0vremena koje \u0107e ljudi provesti u kontaktu.

- Idealna mjera bi bila ona koja bi se mogla provesti na privatna okupljanja jer to je najve\u0107e \u017eari\u0161te \u0161irenja korona virusa. To o\u010dito mo\u017ee ostati samo na preporuci jer nitko ne mo\u017ee ostvariti uvid niti je to u skladu s Ustavom i zakonima da mo\u017eete ulaziti u privatne objekte i gledati ima li tamo vi\u0161e od 10 ljudi - poru\u010dio je i ponovno apelirao na sve da smanje zadr\u017eavanja u zatvorenim prostorima i izbjegavaju dru\u017eenja.\u00a0

- Sve je usmjereno na to da se ljudi manje dru\u017ee - poru\u010dio je.

\u0160to se ti\u010de blagoslova domova u predblagdansko vrijeme, neke nadbiskupije su ve\u0107 donijele odluku da se to odga\u0111a.

- Razgovarao sam s biskupima i nadbiskupima koji su mi rekli da su u ovom trenutku, barem za svoje biskupije, odustali od blagoslova ku\u0107a. Mislim da je to dobra odluka - rekao je Bo\u017einovi\u0107.

Na pitanje o kaznama za one koji se ne\u00a0pridr\u017eavaju\u00a0mjera, ministar Bo\u017einovi\u0107 je rekao da \u0107e \u010dlanovi sto\u017eera i policija biti puno vidljiviji. Ka\u017ee da \u0107e naglasak biti na mjestima gdje se o\u010dekuje ve\u0107e okupljanje ljudi, poput trgova\u010dkih centara.

- \u0160to se ti\u010de izmjene zakona o za\u0161titi pu\u010danstva od zaraznih bolesti, u tijeku je\u00a0sastanak radne skupine oko izmjene tog zakona, a jedina tema je ka\u017enjavanje - rekao je Bo\u017einovi\u0107 istaknuv\u0161i da se za ka\u017enjavanje najprije treba promijeniti Zakon, kojeg Sabor treba potvrditi.\u00a0Veliki dio gra\u0111ana prihvatio je mjere, dodao je,\u00a0ali\u00a0zbog manjine, koja je sve manja, vrlo vjerojatno \u0107e skoro morati promijeniti taj dio zakona oko ka\u017enjavanja.\u00a0

\u00a0

\u00a0

Božinović: Zakon se već mijenja, uvodimo kazne za kršenje mjera

Hrvatska je i danas zabilježila novi rekordni dan u broju novih slučajeva. Ministar Božinović misli da je dobra odluka odustajanje od blagoslova kuća. Capak je rekao da je Hrvatska među najgorima u Europi

<p>Hrvatska je danas zabilježila novi rekordan broj zaraženih sa 4080 novih slučajeva, izvijestili su iz stožera uoči konferencije. Na respiratoru je danas 266 pacijenata. Dosad je od korona virusa preminulo 1600 ljudi u Hrvatskoj.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija Nacionalnog stožera</b></p><p>- U zadnjih tjedan dana imali smo 15-postotni porast brojeva. Što se tiče međunarodnih podataka, naša 14-dnevna incidencija je da smo na 24. mjestu europskih zemalja. Višu incidenciju imaju samo Slovenija, Austrija i Luksemburg - rekao je ravnatelj HZJZ-a, <strong>Krunoslav Capak</strong>, koji je dodao da samo Bugarska i Poljska imaju veći udio pozitivnih od nas.</p><p>Sa smrtnošću od 368 na milijun stanovnika smo 13. u Europi.</p><p>- Ako ćemo imati silazni trend novooboljelih i hospitaliziranih, u tom slučaju možemo razgovarati o eventualnom popuštanju mjera 21. prosinca- rekao je Capak na pitanje koji broj moramo imati 21. prosinca da bi se mjere popustile.</p><p>Na pitanje oko toga bi li korona virus mogao postati sezonski, ravnateljica Infektivne klinike, <strong>Alemka Markotić,</strong> rekla je da nije vidjela novu njemačku studiju, u kojoj se to tvrdi, ali da se o tome raspravljalo. Kaže da je to respiratorna bolest i nije neočekivano da se može javljati sezonski.</p><p>- Vidjet ćemo kakva će biti uspješnost cjepiva. Ako uspijemo postići zaštitu i procijepljenost velikog postotka ljudi, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu, onda bi mogli virus staviti pod kontrolu i očekivati, ako potpuno ne iščezne, da ćemo ga imati povremeno u jesenskoj i zimskoj sezoni i da ćemo ga tada moći imati pod kontrolu - rekla je Markotić.</p><p>Na pitanje oko 40 posto kapaciteta u javnom prijevozu te kako to misle postići, šef Nacionalnog stožera, <strong>Davor Božinović</strong> istaknuo je kako Ministarstvo prometa radi na povećanju javnih prijevoznih sredstava i povećanja inspekcija.</p><p>Upitan zašto za sportske centre nisu donijeli odluku o ograničenju ljudi po četiri metra kvadratna, istaknuo je kako je odluka o zabrani rada teretana i sportskih centara donesena na temelju razgovora sa svim resorima u cilju smanjenja vremena koje će ljudi provesti u kontaktu.</p><p>- Idealna mjera bi bila ona koja bi se mogla provesti na privatna okupljanja jer to je najveće žarište širenja korona virusa. To očito može ostati samo na preporuci jer nitko ne može ostvariti uvid niti je to u skladu s Ustavom i zakonima da možete ulaziti u privatne objekte i gledati ima li tamo više od 10 ljudi - poručio je i ponovno apelirao na sve da smanje zadržavanja u zatvorenim prostorima i izbjegavaju druženja. </p><p>- Sve je usmjereno na to da se ljudi manje druže - poručio je.</p><p>Što se tiče blagoslova domova u predblagdansko vrijeme, neke nadbiskupije su već donijele odluku da se to odgađa.</p><p>- Razgovarao sam s biskupima i nadbiskupima koji su mi rekli da su u ovom trenutku, barem za svoje biskupije, odustali od blagoslova kuća. Mislim da je to dobra odluka - rekao je Božinović.</p><p>Na pitanje o kaznama za one koji se ne pridržavaju mjera, ministar Božinović je rekao da će članovi stožera i policija biti puno vidljiviji. Kaže da će naglasak biti na mjestima gdje se očekuje veće okupljanje ljudi, poput trgovačkih centara.</p><p>- Što se tiče izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u tijeku je sastanak radne skupine oko izmjene tog zakona, a jedina tema je kažnjavanje - rekao je Božinović istaknuvši da se za kažnjavanje najprije treba promijeniti Zakon, kojeg Sabor treba potvrditi. Veliki dio građana prihvatio je mjere, dodao je, ali zbog manjine, koja je sve manja, vrlo vjerojatno će skoro morati promijeniti taj dio zakona oko kažnjavanja. </p><p> </p><p> </p>