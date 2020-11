Još danas možete popiti kavu u kafiću. Sljedeća je 21. prosinca

Jučer je prvi put u Hrvatskoj bilo preko četiri tisuće novih slučajeva korone. Nove mjere vrijede od subote u 00:01. Zatvaraju se svi kafići, na javnim okupljanjima ne smije biti više od 25 ljudi

<p>Od subote<a href="https://www.24sata.hr/news/ovo-je-popis-svih-novih-mjera-730514" target="_blank"><strong> vrijede nove mjere koje je Vlada uvela u borbi protiv pandemije korone. </strong></a>To je najstroži paket mjera od proljetnog lockdowna kad je praktički sve bilo zatvoreno.</p><p><strong>Ekskluzivni video iz Dubrave: Svaki udah im je borba za život</strong></p><h2>Jučer preko četiri tisuće</h2><p>Mjere vrijede od subote u 00:01</p><p>Jučer je, podsjećamo, u Hrvatskoj bilo preko četiri tisuće novih slučajeva korone. Točnije, 4009 novozaraženih, preminuo je 51 pacijent. To je prvi put od početka epidemije da je broj novih slučajeva u razdoblju od jednog dana prešao četiri tisuće.</p><p>Nove mjere vrijede od subote u 00:01. Zatvaraju se svi kafići, na javnim okupljanjima ne smije biti više od 25 ljudi i to ne dulje od 22 sata, na privatnim zabavama broj ljudi je ograničen na 10.</p><p>Nema svadbi, na pogrebima smije biti do 25 ljudi i nema izražavanja sućuti, javni prijevoz se ograničava na 40% popunjenosti kapaciteta...</p><p>Zabranjuje se i rad casina, automat klubova, ali i kladionica.</p><p>Ne smiju raditi ni teretane i fitnes centri. </p>