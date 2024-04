Pupovac: Zoran Milanović nema mandat da me nazove, ali zvao me Peđa Grbin, razgovarali smo

Šef SDSS-a Milorad Pupovac gostuje u emisiji Nedjeljom u dva, a glavne teme bit će izbori i formiranje vlasti te pregovori HDZ-a s Domovinskim pokretom, koji uvjetuje da nema SDSS-a u vlasti.

Pupovac je u studio stigao iz Jasenovca, s obilježavanja 79. obljetnice proboja zatvorenika iz ustaškog logora.

- Sve je proteklo dostojanstveno kao što i treba. Neki kolege su bili nešto ranije, ali većina nas je bila zajedno i na doista dostojanstven način se prisjetili žrtava ustaškog genocida koji je počinjen prema Srbima, Romima, Židovima i ratnim zločinima koji su počinjeni nad Hrvatima, Bošnjacima, Slovencima - započeo je Pupovac.

Komentirao je i izjavu profesora Krausa koji je izjavio da nema podršku predstavnika srpske manjine u zahtjevima da se jače reagira na ustaške pozdrave.

- Mi blisko surađujemo i razlikujemo se jedino u pristupu, a ne u osnovnim stajalištima. Mi smo postigli ono što je bilo realno da postignemo, a to je izmjena prekršajnog zakona i podizanje razine sankcija do nivoa koji je ozbiljan i koji bi trebao prevenirati govor mržnje, slavljenje NDH, ustaških simbola i znamenja. Naravno da bismo htjeli više, ali objektivno je očito potrebno da se događaju i druge mjere: obrazovanje, mediji i utjecaj javnog mijenja na to što je dopušteno - rekao je Pupovac.

Stanković ga je pitao je li baš kriza u zemlji tolika da se mogu upotrebljavati 'državni udar', 'puč', 'vlada nacionalnog jedinstva'.

- Mislimo da nije kriza tolika ni blizu. Imamo teškoća u raznim područjima, ali da bi se govorilo u dubokoj krizi morala, ekonomskoj ili socijalnoj krizi, to nije tako. Ima nezadovoljstva u raznim sektorima i sigurno da za to svi trebamo imati sluha, ali da je riječ o dubokoj krizi i da je riječ o teškoćama u društvu koje traže revoluciju i pokret za spašavanje institucija od ljudi koji u njima radi, ne mislimo da je tako. potrebne su ozbiljne reforme i promjene u društvu, neka se institucije učine profesionalnijima, slobodnijima i etičnijima nego što jesu - odgovorio je.

Komentirao je i Plenkovićeve izjave o razgovorima s manjinama i Domovinskom pokretu.

- Premijer u tehničkom mandatu obavlja sve oo što je po Ustavu njegova dužnost i obaveza. Mi smo najprije imali sastanak svih predstavnika nacionalnih manjina, sedam koji smo ponovili mandate i jedan koji je novi, mi smo u skladu s dogovorom kojeg smo postigli, prvo je da idemo zajedno, drugo da se držimo zajedno i da se ne dopušta da nas se cijepa na one koji su podobni i nepodobni, jer znamo što to znači, na kraju ćemo svi biti nepodobni. Treće, dogovorili smo da odemo na razgovor s našim partnerima s kojim smo osam godina činili Vladu. Taj razgovor je prošao dobro kao što i prolazi s onima koji su dobri partneri, koji su činili što je realno u društvu, a napravili su podosta - rekao je i dodao:

- Otvoreno je pitanje hoćemo li kao manjine biti u Vladi jer mi nismo jedini sugovornici. Kada bismo bili samo mi i HDZ, relativno jednostavno bismo našli zajednički jezik. Treba vidjeti kako će proći drugi razgovori, uključujući i s Domovinskim pokretom.

Na pitanje tko ima veće šanse stvoriti Vladu, kaže da je teško reći.

- HDZ je relativni pobjednik ovih izbora i kad se gleda numerički, on ima nešto više šanse da dođe do podrške većine. Međutim, politički procesi i sukobi koji su se dogodili prije i tokom kampanje su takvi da su gotovo nepredvidivi i da predstavljaju neku vrstu kriznog mjesta u onome što karakterizira politički život Hrvatske nakon izbora. To je pitanje poimanja političke odgovornosti u danom političkom kontekstu. Ljudi tu odgovornost različito vide, ponekad veoma isključivo, ponekad po modelu 'ili oni ili mi'. Situacija doista nije takva da bi se morala tako rezonirati - govori.

U SDSS-u postoje neka pravila kad je u pitanju suradnja.

- Mi imamo neku vrstu pravila, neku vrstu vrijednosti, imamo razumijevanje što bi bilo dobro za društvo, politiku, zemlju, za pripadnike nacionalnih manjina. Ne možete voditi antimanjinsku politiku i istovremeno misliti da je to dobro za Hrvatsku. Nije dobro. Ne možete isključivati a priori pripadnike manjina, bilo sad srpsku, a na kraju dana i sve ostale i diskreditirati njihove mandate. To je nešto što je nesvojstveno ozbiljnoj demokraciji. Već sada kada pogledate što je SDSS kao stranka uradio i što još treba uraditi za srpsku zajednicu i zemlju, nisam siguran. Bez obzira tko se i kako busao u prsa da bi mogao donijeti na stol tu vrstu nasljeđa, od mirne reintegracije. SDSS je formiran u vrijeme mirne reintegracije. Od početka pregovora s Unijom i završetka pregovora, govorimo samo o toj važnoj komponenti, do smirivanja etničkih odnosa i izgradnje povjerenja - objašnjava.

Je li moguća 3P koalicija, pitao ga je Stanković.

- To je stvorena etiketa, to nije formula. Mi imamo svoje tri P, SDSS, a i drugi zastupnici nacionalnih manjina. Imamo dovoljno iskustva, političke odgovornosti, dovoljno svijesti što je dobro i što nije dobro. Prema tome, na tu vrstu nacrtane etikete Vam ne mogu odgovoriti. Mogu Vam reći da mi imamo svoja 3P. Imamo svoja pravila političkog ponašanja koja smatramo da trebaju biti dijeljenja, imamo svoju pamet i ne treba nam tuđa i imamo svoj put. U konačnici, na osnovi tih pravila i pameti, vidjet ćemo gdje će nas taj put odnijeti - rekao je.

Komentirao je i plakat Domovinskog pokreta u Vukovaru na kojem prozivaju Andreja Plenkovića i samog Pupovca.

- To je antimanjinska kampanja, u ovom slučaju antisrpska kampanja. Nema uporišta za to što se hoće ovim plakatom poručiti. To je u isto vrijeme i kampanja kojom se želi ocrniti i oblatiti premijera Plenkovića i reći da zato što surađuje s predstavnicima srpske zajednice, da poništava i vrijeđa žrtvu Vukovara i stradavanja građana Vukovara tokom rata. To je stvar koju mi vidimo posve drugačije. SDSS je doprinio mirnoj reintegraciji i za to dobio visoko priznanje Franje Tuđmana kao i drugi sudionici tog procesa. Vojislav Stanimirović je u to vrijeme bio predsjednik stranke i zaslužan je za to što je sa srpske strane preuzeo teret mirne reintegracije koja nije bila nimalo laka, s obje strane. Ja sam bio između, pomagao sam Stanimiroviću, hrvatskoj vlasti i međunarodnim predstavnicima. To nije bilo nimalo lako. To postignuće se danas olako shvaća, a to je velika stvar. Ljudi su se počeli vraćati, dolaziti svojim kućama, počela je obnova međuetničkog povjerenja i Hrvatska je ušla na otvorena vrata svjetske zajednice rasterećena od strahota prethodnog rata. Stradanja Hrvata i stradanja Srba. I na ovakav način tumačiti doprinose ljudi kao s ovim plakatom je štetno za Hrvatsku, štetno za odnose Hrvata i Srba. Razumijem da je etičko povjerenstvo odlučilo da se taj plakat makne - rekao je.

Stanković ga je pitao misli li da ovakvo nešto poput tog plakata ne predstavlja nepremostivu prepreku da HDZ surađuje s DP-om.

- Sad me pitate za ovaj slučaj, a ima ih čitav niz ništa manje teških nego ovaj. To ćemo sad staviti po strani jer smo u procesu pregovora i ja ne želim otežati niti jedan dio pregovora ni prema kome, ni prema onima koji su mi bliži ili onima koji su mi dalji. Sve to što će se razgovarati će biti na mjestima na kojima se razgovara - rekao je.

Na pitanje je li ga zvao Zoran Milanović, Pupovac je odgovorio:

- Zoran Milanović nema mandat za to, bez obzira što čujemo da je nekoga zvao, odnosno slao poruke. To imaju drugi ljudi i kad me netko nazove, ja se javim. Svi koji su me do sad nazvali, ja se javim i razgovarao sam. I razgovarat ću jer želim da sa svima, bez obzira kakav ishod ovoga bude, da sa svima imamo najbolji mogući politički odnos. To je interes svih Srba u Hrvatskoj, svih manjina i mislim da je to interes političke kulture u Hrvatskoj. Ovo što se sada događa, ovo prijeti time da se stvari ne rješavaju na način koji će biti civiliziran nego će poprimiti razmjere neciviliziranosti - rekao je.

Otkrio je i da ga je zvao Peđa Grbin.

- Peđa Grbin me nazvao i razgovarao sam s njim o onome što je njega zanimalo i o onome što sam ja mogao njemu reći - rekao je Pupovac.