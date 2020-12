Prosjek dobi je 77,7 godina. Jedna osoba je 1963. bez komorbiditeta, devet osoba je imalo jedan komorbiditet, ili \u0161e\u0107erna bolest ili visok tlak. Ostale osobe su imale vi\u0161e komorbiditeta.

Krunoslav Capak izjavio je kako smo u ovom tjednu imali\u00a0 porast od 5,7 posto.

- Visoka nam je incidencija, trenutno najvi\u0161u incidenciju ima Me\u0111imurska, a najni\u017eu Dubrova\u010dko-neretvanska. Po incidenciji najgori smo u EU. Trenutno smo na 27. mjestu od 27. zemalja, za 1 nam je incidencija ve\u0107a nego u Luksemburgu - govori Capak.

Stopa mortaliteta nam je 628.5 na milijun stanovnika.

Optere\u0107enost zdravstvenog sustava\u00a0

Ministar zdravstva VIli Bero\u0161 objasnio je kakvo je stanje po bolnicama. KBC Osijek ima 197 Covid bolesnika, Vara\u017edin 268 bolesnika, Zarazna 116 bolesnika, Dubrava 472 bolesnika, \u010cakovec 163.\u00a0

- Brojke su neusporedive s proljetnim. Podaci od jutros ohrabruju, ukazuju na \u010dinjenicu da se i ostala zdravstvena za\u0161tita odvija na neki na\u010din - rekao je.

\u0160to s propusnicama?\u00a0

- Mi \u0107emo ovaj tjedan imati neke konkretnije odgovore i dogovore na pitanja \u0161to \u0107e se eventualno poduzeti kako bi se brojevi mogli po\u010deti spu\u0161tati. Razumijem da svi \u017eele predvidljivost poteza i zato jesmo u razgovorima. Moram naglasiti, vidite da postoje situacije, pogotovo u zemljama koje i sami pratite, neke su najavljivale da \u0107e u ovom razdoblju po\u010deti popu\u0161tati mjere, a onda su ih postro\u017eili - rekao je\u00a0 ministar unutarnjih poslova Davor Bo\u017einovi\u0107.\u00a0

Dodao je kako su druge zemlje\u00a0najavile da \u0107e dodatno poo\u0161triti mjere pa su ih odlu\u010dile popustiti.

- Oprezni smo s najavama, ovaj tjedan \u0107emo precizirati stvari kako bismo nekoliko dana prije nego istekne temeljna odluka koja traje do 21. mogli najaviti unaprijed kakav \u0107e biti okvir. Molimo sve sugra\u0111ane da se suzdr\u017ee od dru\u017eenja, okupljanja, putovanja u posjete pogotovo tijekom predstoje\u0107ih blagdana. Mi \u0107emo odre\u0111eni okvir dati svjesni da ne postoji mjera ili odluka koja mo\u017ee nadomjestiti odluku svakog pojedinca da izostavi i posjete i slavlja, dru\u017eenja osoba iz vi\u0161e ku\u0107anstava. To jedino funkcionira i mo\u017ee pomo\u0107i da se zarza uspori - izjavio je.\u00a0

Koliko zara\u017eenih dolazi iz samoizolacije?\u00a0

- Na dana\u0161nji dan je 40 posto novooboljelih iz samoizolacije. To govori da se sustav tra\u017eenja kontakta nije raspao iako on ote\u017eano funkcionira zbog velikog broja novozara\u017eenih. Moram re\u0107i da je pro\u0161li tjedan ministar zdravstva sazvao ravnatelje svih \u017eupanijskih zavoda za javno zdravstvo i pitanje je bilo kako funkcionira tra\u017eenje kontakta. Ve\u0107ina ravnatelja je odgovorila da je to ote\u017eano zbog velikog broja oboljelih, ali da uspijevaju kroz dan dva preko call centra i dodatno zaposlenih stupiti u kontakt s oboljelima i njihovim kontaktima. Brojka od 40 posto dokazuje da se sustav nije raspao nego funkcionira u ote\u017eanim uvjetima zbog velikog broja novooboljelih - objasnio je Capak.

- Navela sam dvije brojke. Jedna brojka je 19,99 posto. To je postotan pozitivnih na sveukupna testiranja, i retestiranja, dok je postotak koji je dnevni a u odnosu na 24 sata i 5798 testiranja i 1472 osobe koje su otkrivene, 25.4 posto. Imamo dvije brojke, a mo\u017eemo imati tri brojke ako gledamo osobu prema njenom mati\u010dnom broju osiguranika \u0161to je jedna osoba jedan test. U zadnje vrijeme smo vidjeli da se vi\u0161e osoba vi\u0161ekratno testira. Kad to dijelite postotak pozitivnosti je ni\u017ei, dok je dnevni dok imate jednu osobu jedno testiranje uvijek vi\u0161i. Nije bilo tajnih brojki, nama je bilo jasno da sveukupne brojke pozitivnih i testiranja daju odre\u0111eni pozitivitet. Po\u010deli smo pokazivati obje brojke kad su dnevne brojke postajale vi\u0161e, da ne bi bilo zabune po\u010deli smo davati i jednu i drugu vrijednost - kazala je Bero\u0161eva zamjenica Jankovi\u0107-Katalini\u0107.

Je li sto\u017eer donio odluke na vrijeme?\u00a0

- Mi smo potpuno fokusirani ve\u0107 10 mjeseci na svakodnevno promi\u0161ljanje kako smanjiti brojeve, radimo to najbolje \u0161to znamo. Nakon \u0161to ovo pro\u0111e u cijelom svijetu \u0107e se raditi analize, mo\u017eda nam znanost uka\u017ee na neko rje\u0161enje uka\u017ee na neko rje\u0161enje koje je bilo pred nama, ali ga nitko u svijetu nije vidio, ne bi bilo prvi put u povijesti. Mjere su u svijetu sli\u010dne, ali se razlikuju u raznim socijalno-gospodarskim faktorima. Gledamo, uspore\u0111ujemo pokazatelje kod nas i u bli\u017eem okru\u017eenju, ovo nije epidemija koja traje\u00a07 do 14 dana. Siguran sam da \u0107e svi napraviti, uklju\u010duju\u0107i i Sto\u017eer i vlada, analizu svega - rekao je Bo\u017einovi\u0107.

Bero\u0161 je dodao da nije problem da plati cijenu svega ovoga.

- Zanima me na kojoj znanstvenoj \u010dinjenici temeljite to da ne donosimo odluke na vrijeme. Mogu\u0107e je, ne negiram, ali mogu\u0107e je i da nije tako. Radim u ovom trenutku najbolje \u0161to mogu, u jednom trenutku \u0107e gra\u0111ani procjenjivati. Nije problem da snosim posljedice - rekao je Bero\u0161, a Markoti\u0107 se dodala kako se nada da je na dobrom mjestu.\u00a0

- Nadam se da je ovo press konferencija, a da nije sudnica. Radimo najbolje \u0161to znamo - rekla je Markoti\u0107 te dodala da \u0107e biti analiza nakon svega.

- Najlak\u0161e je donijeti mjeru, treba je prilagoditi okru\u017eenju u kojem \u017eivi\u0161. Kad se naprave analize vidjet \u0107emo tko je radio dobro, a tko nije. Crtu \u0107emo podvu\u0107i na kraju epidemije -\u00a0rekla je Markoti\u0107.

Capak ka\u017ee da bi se trebalo analizirati cijelo vrijeme epidemije u Hrvatskoj, od po\u010detka.\u00a0

- Procjenjivat \u0107e se je li neka mjera donesena na vrijeme ili nije.\u00a0Nadam se da \u0107emo, s obzirom na to da imamo svjetlo na kraju tunela - to je cijepljenje, i mi imati vremena sve evaluirati, a da \u0107e nas i ocjenjivati i drugi - rekao je Capak.

Cijepljenje protiv korone\u00a0

Capak je komentirao neslu\u017ebene informacije koje su se pojavile u medijima prema kojima se 50 posto zdravstvenih djelatnika ne \u017eeli cijepiti.

- Nemamo jo\u0161 podatke. \u0160to se ti\u010de kampanje za cijepljenje, stru\u010dnjaci i znanstvenici su u kontaktu s vama medijima i daju odgovore na pitanja. Vlada \u0107e izraditi plan cijepljenja do kraja tjedna u kojem su razra\u0111eni svi detalji osim datumi dolaska, mjesta, koli\u010dine i redistribucije cjepiva. \u010cim budemo imali te podatke budemo ih javno objavili. Organizirat \u0107emo zdravstveno-stru\u010dne konferencije o cijepljenju, i\u0107i \u0107emo i s medijskom kampanjom koja \u0107e krenuti vrlo skoro -\u00a0kazao je Capak.

Markoti\u0107 je izjavila kako su upozorenja za cjepiva izdana samo onima koji su alergi\u010dni.\u00a0

- Nema ni\u0161ta posebno specifi\u010dno da bi se o\u010dekivalo da \u0107e kod velikog broja ljudi izazvati alergijske reakcije, o\u010dekujemo da \u0107e to biti kod minimalnog broja ljudi -\u00a0rekla je Markoti\u0107 te dodala kako ljudi samo moraju informirati kod cijepljenjima o svojim alergijama na lijekove.