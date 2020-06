Ministrica Divjak ne mo\u017ee biti osoba kriva za pojavu korone. Ona je napravila ono \u0161to je bilo jedino mogu\u0107e napraviti, cijela je pri\u010da zbog karantene preba\u010dena na jedna drugi sustav, sli\u010dno kako se de\u0161avalo u drugim zemljama, ne mislim da je bilo jednostavno za \u0111ake i njihove roditelje. Bilo je zahtjevno prema roditeljima vi\u0161e nego prema u\u010denicima. \u0160to \u0107e biti na jesen, ministarstvo je napravilo tri scenarija. \u017delim re\u0107i da \u0107emo se sigurno u prvom i drugom scenariju susretati s problemima, neki \u0107e nastavnici bolje koristiti nastavu na daljinu. potrebno je napraviti analizu sustava, rekao je Radovan Fuchs.

- Na\u0161i u\u010denici su imali vi\u0161e opreme nego drugi. Neki su bili protiv informatizacije \u0161kola, a sad vidimo da nam se to jako isplatilo. \u0160to se ti\u010de Pisa testiranja ona je pokazala d aje nama reforma bila nu\u017ena. No Pisa testiranje je bilo 2018., mi o\u010dekujemo rezultate tek nakon 2022. Mi smo stavili u prvi plan kriti\u010dko razmi\u0161ljanje i logi\u010dno razmi\u0161ljanje, a izbacili smo nepotrebne podatke - rekla je ministrica Divjak.

- Potrebno je razmisliti o uvo\u0111enju nacionalnih ispita kako bi se vrednovao kurikulum u pojedinim \u0161kolama - komentirao je Pisa testove Peternel.

- Nadam se da \u0107e nakon 5. sedmog prestati ovaj kaos u sustavu obrazovanja. Odluke su bile povr\u0161ne. Forma je bila va\u017enija od sadr\u017eaja. Struka je isklju\u010dena, a napravljen je eksperiment nad djecom. Katastrofalni kaos je napravljen i nadam s eda se on na jesen ne\u0107e dogoditi ako se korona kriza ponovi. Na jesen treba pratiti sustav vrednovanja i ocjenjivanja. Nema smisla donositi odluke da se s \u010detiri negativne ocjene mo\u017ee pro\u0107i razred. Ako smo u Pisa istra\u017eivanja na dnu po \u010ditala\u010dkoj\u00a0pismenosti onda ne rje\u0161avate problem izbacivanju eseja.\u00a0Nadam se da \u0107emo ne\u0161to nau\u010diti iz ovih gre\u0161aka - rekla je Glasovac.

- Ne znam gdje ste pro\u010ditali da se mo\u017ee pro\u0107i razred s \u010detiri negativne ocjene. To nije istina. Sve se to treba popraviti i tek se onda mo\u017ee u sljede\u0107i razred. Nije istina da je izba\u010den esej. On je jedna tre\u0107ina bodova. \u0160to se ti\u010de nacionalnih ispita to je va\u017eno - odgovorila je Divjak.

- Ja bih apelirao na sve nas da se manje prepiremo. Mi nismo bili protiv informatizacije \u0161kola. Trebalo bi je biti i vi\u0161e. Obrazovni sustav je kompliciran. Obrazovanje je jako va\u017ena stvar i mi se svi zajedno trebamo dogovoriti kuda \u0107e i\u0107i dr\u017eava. Trebamo uspostaviti dijalog o tome kako bi trebala \u0161kola izgledati u budu\u0107nosti - rekao je Puljak.

- Prije se s dvije jedinice\u00a0moglo na popravak, a tri se padao razred. Sad je to s \u010detiri jedinice. Zna se da je te\u0161ko popraviti \u010detiri jedinice u jednom roku. Na\u0161i kriteriji su niski i idemo sve vi\u0161e u smanjenje kriterija to nas ne\u0107e povu\u0107i naprijed - rekao je Peternel.\u00a0

Velika debata o obrazovanju: Hoće li se naći način da se rastereti učenike i roditelje?

Razgovaramo o modelu obrazovanja ako izbije novi val korone, o potrebi za vjeronaukom u školama i informatici, ali i promjenama koje će provesti naši sugovornici ako dođu na vlast

<p>Sudionici velike debate 24sata o obrazovanju su <strong>Blaženka Divjak</strong>, aktualna ministrica obrazovanja i znanosti, <strong>Radovan Fuchs </strong>iz HDZ-a, <strong>Sabina Glasovac</strong>, SDP, <strong>Igor Peternel </strong>koji će predstavljati Domovinski pokret te <strong>Ivica Puljak </strong>iz stranke Pametno.</p><p>Ako na jesen dođe do novog vala korone, hoće li se nastava opet odvijati na daljinu i hoće li, s obzirom na iskustvo koje sada imamo, ipak naći način da se rastereti učenike i roditelje, pitanje je na koje će naši gosti odgovarati. Razgovarat ćemo i o važnosti besplatnog obroka svim učenicima, ali i o važnosti zdravstvenog odgoja.</p><p>Ministrica Divjak ne može biti osoba kriva za pojavu korone. Ona je napravila ono što je bilo jedino moguće napraviti, cijela je priča zbog karantene prebačena na jedna drugi sustav, slično kako se dešavalo u drugim zemljama, ne mislim da je bilo jednostavno za đake i njihove roditelje. Bilo je zahtjevno prema roditeljima više nego prema učenicima. Što će biti na jesen, ministarstvo je napravilo tri scenarija. Želim reći da ćemo se sigurno u prvom i drugom scenariju susretati s problemima, neki će nastavnici bolje koristiti nastavu na daljinu. potrebno je napraviti analizu sustava, rekao je Radovan Fuchs.</p><p>- Naši učenici su imali više opreme nego drugi. Neki su bili protiv informatizacije škola, a sad vidimo da nam se to jako isplatilo. Što se tiče Pisa testiranja ona je pokazala d aje nama reforma bila nužna. No Pisa testiranje je bilo 2018., mi očekujemo rezultate tek nakon 2022. Mi smo stavili u prvi plan kritičko razmišljanje i logično razmišljanje, a izbacili smo nepotrebne podatke - rekla je ministrica Divjak.</p><h2>O uvođenju nacionalnih ispita</h2><p>- Potrebno je razmisliti o uvođenju nacionalnih ispita kako bi se vrednovao kurikulum u pojedinim školama - komentirao je Pisa testove Peternel.</p><p>- Nadam se da će nakon 5. sedmog prestati ovaj kaos u sustavu obrazovanja. Odluke su bile površne. Forma je bila važnija od sadržaja. Struka je isključena, a napravljen je eksperiment nad djecom. Katastrofalni kaos je napravljen i nadam s eda se on na jesen neće dogoditi ako se korona kriza ponovi. Na jesen treba pratiti sustav vrednovanja i ocjenjivanja. Nema smisla donositi odluke da se s četiri negativne ocjene može proći razred. Ako smo u Pisa istraživanja na dnu po čitalačkoj pismenosti onda ne rješavate problem izbacivanju eseja. Nadam se da ćemo nešto naučiti iz ovih grešaka - rekla je Glasovac.</p><p>- Ne znam gdje ste pročitali da se može proći razred s četiri negativne ocjene. To nije istina. Sve se to treba popraviti i tek se onda može u sljedeći razred. Nije istina da je izbačen esej. On je jedna trećina bodova. Što se tiče nacionalnih ispita to je važno - odgovorila je Divjak.</p><h2>'Trebamo ispostaviti dijalog'</h2><p>- Ja bih apelirao na sve nas da se manje prepiremo. Mi nismo bili protiv informatizacije škola. Trebalo bi je biti i više. Obrazovni sustav je kompliciran. Obrazovanje je jako važna stvar i mi se svi zajedno trebamo dogovoriti kuda će ići država. Trebamo uspostaviti dijalog o tome kako bi trebala škola izgledati u budućnosti - rekao je Puljak.</p><p>- Prije se s dvije jedinice moglo na popravak, a tri se padao razred. Sad je to s četiri jedinice. Zna se da je teško popraviti četiri jedinice u jednom roku. Naši kriteriji su niski i idemo sve više u smanjenje kriterija to nas neće povući naprijed - rekao je Peternel. </p>