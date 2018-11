Pravilnik o porezu na dohodak su poslali na javnu raspravu

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak Ministarstvo financija u članku 7., stavku 2. tog pravilnika, u tablici, pod rednim brojem pet predlaže da se riječi: „božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.“ zamijene riječima: „nagrade za radne rezultate, božićnica, naknada za godišnji odmor i druge prigodne nagrade“.

Također, predlažu da se brojka „1,0“ zamijeni brojkom: „3,0“, a riječi: „do 2.500,00 kuna“ zamijeni s „do 7.500,00 kuna“.

Po završetku javne rasprave, koja traje do 27. studenoga, izmjene Pravilnika bit će objavljene u Narodnim novinama, a na snagu će stupiti 1. prosinca ove godine.

Podsjetimo, Vlada je prošli petak Saboru na konačno usvajanje poslala paket devet poreznih zakona, među njima i izmjene Zakona o PDV-u kojima planira i sniženu stopu od 5 posto proširiti, uz lijekove na recept, i na bezreceptne lijekove, a najavila je i bitno povećanje neoporezivog iznosa prigodnih nagrada - s 2.500 na 7.500 kuna.

Ministar financija Zdravko Marić tada je kazao da će izmjene devet poreznih zakona pratiti i odgovarajuće izmjene pravilnika, a najavio je da će se pravilnikom regulirati i povećanje ukupnog godišnjeg iznosa neoporezivih primitaka, i to za tri puta - sa sadašnjih 2.500 na 7.500 kuna.

"Naš je prijedlog da korigiramo ukupni iznos godišnjih neoporezivih primitaka koji idu za prigodne nagrade. To su u pravilu božićnica, uskrsnica, regres. Mi proširujemo ne samo iznos, nego i obuhvat, dakle kako god to poslodavac nazvao i zaposlenik primio - bila to već spomenuta božićnica, regres, uskrsnica, godišnji obrok, 13. plaća, to je na njima da definiraju i u to se nećemo petljati", rekao je.

Marić je najavio i da će promjena tog pravilnika ići odmah, kako bi stupio na snagu već 1. prosinca ove godine. Tako se, kako je rekao, daje prilika poslodavcima da nagrade svoje zaposlenike, "bilo u obliku božićnice, 13. plaće, kako god to htjeli nazvati i nagrade njihov rad 2018. godine i svima zažele dobre božićne i novogodišnje blagdane".