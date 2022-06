Pravobraniteljica o nagradnoj igri: 'Riječ je o uznemiravanju i poticanju na sramoćenje žena'

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova zaprimila je niz pritužbi i upita vezano uz objavu salona na društvenoj mreži Instagram, a koja je u međuvremenu obrisana, potvrdio je Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić na naš upit.

Podsjetimo, riječ je o skandaloznoj nagradnoj igri u kojoj jedan zagrebački kozmetički salon poziva pratitelje da na plaži potajno fotografiraju stražnjice žena za koje smatraju da su im potrebni njihovi tretmani, sve kako bi, osvojili jedan od tih tretmana.

Nedugo nakon sporne objave na društvenim mrežama digla se prava bura, a brojni su nagradnu igru prozvali seksističkom i neukusnom.

Facebook stranica Seksizam naš svagdašnji podijelio je objavu uz napomenu da su sve prijavili Uredu pravobraniteljice zbog čega nas je zanimalo kakvo je njihovo mišljenje o spornoj objavi.

- Smatramo vrlo važnom činjenicu da su na objavu reagirali brojni građani/ke i mediji, te vjerujemo da je ovaj izrazito negativni primjer korištenja društvenih mreža sa svrhom sramoćenja žena poslužio kao putokaz ostalim gospodarskim subjektima da mizoginiji i uznemiravanju nema mjesta u poslovanju i oglašavanju. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova smatra da je objava degradirajuća, ponižavajuća i uvredljiva za žene te predstavlja najgrublji oblik objektivizacije žena. Reklamiranje usluga i proizvoda putem javnog eksponiranja osoba utemeljenog na njihovom spolu, bez privole osoba koje su u pitanju predstavlja duboko zabrinjavajuću praksu te krši više zakona i propisa, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o suzbijanju diskriminacije - odgovara pravobraniteljica.

'Ovdje se radi o bodyshamingu'

Dodaje da objava nedvosmisleno poziva na narušavanje privatnosti žena te predstavlja poticanje na uznemiravanje i spolno uznemiravanje.

- U konkretnom slučaju radi se o "bodyshamingu" odnosno sramoćenju žena zbog njihova fizičkog izgleda što je jasno i iz same teme objave, koja poziva da se fotografiraju žene koje nisu prošle određene tretmane i time se prilagodile nekim navodnim standardima fizičke ljepote koje navedeni salon reklamira - kaže pravobraniteljica.

Smatra i da u konkretnom slučaju ima temelja i za postupanje policije odnosno državnog odvjetništva.

- Radi se o poticanju na diskriminaciju sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije. Stoga je na ovlaštenom tužitelju (policiji i DORH-u) procijeniti da li su opisanim postupcima ostvareni elementi prekršajnog djela sukladno navedenim zakonima. Ako se prisjetimo nekih usporedivih slučajeva iz prošlosti kada su se na pojedinim društvenim mrežama objavljivale fotografije osoba bez njihova pristanka s ciljem sramoćenja i kada su te osobe prijavile ta djela policiji, tada je policija reagirala i postupci su pokrenuti - navodi pravobraniteljica.

Dodaje da njezin ured kontinuirano upozorava na objektivizaciju žena i ženskog tijela, posebice kada su u pitanju mediji i oglašivačka industrija.

'Oni imaju obavezu posebno odgovorno i etički postupati'

- Dodatno problematičnim smatramo činjenicu da se u ovom slučaju radi o pružanju usluga u djelatnosti osobnih usluga i to u konkretnom slučaju djelatnosti za njegu i održavanje tijela te salona za uljepšavanje, a u kontekstu činjenice da nerealni društveni standardi ljepote, u relaciji s društvenim mrežama koje iste potenciraju, uzrokuju kod žena i mladih osoba i zdravstvene probleme, od poremećaja u prehrani do mentalnih problema, ovakvi gospodarski subjekti imaju obavezu posebno odgovorno i etički pristupati svojim reklamnim aktivnostima na društvenim mrežama i kroz druge kanale - kaže pravobraniteljica, koja preporuča svim akterima da reklamne kampanje ne temelje na objektivizaciji ženskog tijela, rodnim stereotipima i seksizmu već da koriste njihov doseg kako bi promicali načelo ravnopravnosti spolova.

Pitali smo zagrebačku policiju je li im slučaj prijavljen i provode li kriminalističko istraživanje, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Pokušali smo doći i do komentara vlasnice kozmetičkog salona. Na broj mobitela koji je naveden kao kontakt javila se djelatnica i poručila da je vlasnica na poslovnog putu te nas zamolila da ostavimo podatke kako bi nas mogla kontaktirati. To smo i učinili, no do objave ovog teksta nije nam se javila.

Najčitaniji članci