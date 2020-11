Pravobraniteljica za djecu poziva djecu na online susrete

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je poziv odgojno-obrazovnim ustanovama i domovima za djecu da omoguće online susrete djece s pravobraniteljicom kako bi se glas djece bolje čuo

<p>"Bit će to za djecu prilika da se bolje upoznaju s dječjim pravima i radom pravobraniteljice, a za pravobraniteljicu da u izravnom kontaktu s djecom dozna kako žive, kako im je u školi, koliko su zadovoljna uvjetima u svojoj sredini, koje su njihove potrebe i želje. Već u dosadašnjih nekoliko susreta dobili smo brojne zanimljive dječje prijedloge i ideje za daljnje unapređivanje dječjih prava te se veselimo novim takvim prilikama", istaknuto je u priopćenju Ureda pravobraniteljice za djecu.</p><p>Pozivaju sve osnovne i srednje škole, dječje domove, učeničke domove i domove za odgoj, kao i dječja gradska vijeća da im se jave na <a href="mailto:info@dijete.hr">info@dijete.hr</a>. Planiraju takve susrete organizirati svakog petka i nadaju se da će poziv naići na dobar odjek i da će to postati njihova redovita aktivnost. </p><p>"Pravobraniteljica može gostovati na online satu razredne zajednice ili na satu građanskog odgoja u školi, a u sastanke se mogu uključiti i djeca koja pohađaju nastavu od kuće ili su u samoizolaciji. Može se sastati sa školskim vijećem učenika ili vijećem korisnika u dječjem domu, sa članovima dječjeg gradskog vijeća ili udruga za djecu, družiti se s grupama djece koja žele više doznati o njezinom radu", objasnio je Ured.</p><h2>Susreti i razgovori s djecom otežani zbog epidemije</h2><p>Online sastanci omogućit će i češće kontakte s djecom na otocima i u manjim mjestima kojima je dolazak u urede u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu i prije bio veliki izazov. Uskoro će se na takav način sastati s učenicima Osnovne škole Vladimira Nazora iz Postira na Braču.</p><p>Susreti i razgovori s djecom neizostavni su dio rada pravobraniteljice za djecu i njezinoga tima te su proteklih godina redovito organizirani posjeti djece Maloj kući dječjih prava, a pravobraniteljica i njezini savjetnici redovito posjećuju dječje vrtiće, škole, dječje domove i druge ustanove u kojima borave djeca te sudjeluju na raznim događanjima za djecu i mlade, što je otežano izbijanjem epidemije covida-19, upozorili su iz Ureda. </p><p>Pojasnili su da se Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, koju čine djeca iz raznih krajeva Hrvatske, sada sastaje uglavnom online, a tako su organizirani i razgovori s djecom iz pojedinih škola, dječjih gradskih vijeća i udruga za djecu. </p><p>"Iako to ne može nadomjestiti dinamiku susreta uživo, takvi su se susreti pokazali uspješnima i uvjerili nas da ne smijemo odgađati 'prave' susrete s djecom i čekati neka sigurnija 'post covid' vremena, već moramo pronaći nove načine kako uspostaviti izravnu vezu s njima", poručio je Ured.</p><p>U uvjetima zabrinutosti, izoliranosti i uskraćenosti za niz uobičajenih dječjih aktivnosti, iznimno je važno, ističe, pružiti djeci i mladima više prilika da govore o tome kako se osjećaju, što im je potrebno, što bi željeli, kao i da pitaju sve što ih zanima, daju svoje prijedloge i dobiju povratnu informaciju.</p>