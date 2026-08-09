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POČELA ALKA

Prazna stolica u svečanoj loži: Vojvoda poručio - 'Pozdrav Miru Bulju, ma gdje god bio'

Piše Bruno Serdar,
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Prazna stolica u svečanoj loži: Vojvoda poručio - 'Pozdrav Miru Bulju, ma gdje god bio'
Sinj: 311. Sinjska alka | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
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U tijeku je 311. Sinjska alka. Gledalište je ispunjeno do posljednjeg mjesta, ali u svečanoj loži izgleda ipak ima još mjesta. Naime, stolica namijenjena sinjskom gradonačelniku Miru bulju zjapi prazna...

Svečana loža ispunjena je istaknutim osobama iz političkog života predvođena pokroviteljem Sinjske alke, predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Ali jedno mjesto, koje tradicionalno pripada, gradonačelniku Sinja Miru Bulju ostalo je prazno, piše Dalmacija danas.

Mjesto mu je rezervirano između župana Blaženka Bobana i Stipe Jukića, predsjednika Viteškog alkarskog društva, ali nije se pojavio niti tijekom pozdravnog govora vojvode Maria Šušnjare.

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- Pozdrav Miru Bulju ma gdje god bio - rekao je Šušnjara tijekom pozdravnog govora, što je dočekano sa smijehom s tribina i svečane lože.

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