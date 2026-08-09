Prazna stolica u svečanoj loži: Vojvoda poručio - 'Pozdrav Miru Bulju, ma gdje god bio'

Svečana loža ispunjena je istaknutim osobama iz političkog života predvođena pokroviteljem Sinjske alke, predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Ali jedno mjesto, koje tradicionalno pripada, gradonačelniku Sinja Miru Bulju ostalo je prazno, piše Dalmacija danas.

Mjesto mu je rezervirano između župana Blaženka Bobana i Stipe Jukića, predsjednika Viteškog alkarskog društva, ali nije se pojavio niti tijekom pozdravnog govora vojvode Maria Šušnjare.

- Pozdrav Miru Bulju ma gdje god bio - rekao je Šušnjara tijekom pozdravnog govora, što je dočekano sa smijehom s tribina i svečane lože.