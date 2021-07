Preboljela sam Covid-19 u ožujku, imam i bolničko otpusno pismo, tamo su me i testirali, ali Covid potvrdu ne mogu dobiti, kaže nam gospođa iz Zagreba. Javila nam se ljuta i ogorčena jer mora na put, a onda i platiti testiranje za prelazak granice. Građanka je drugog reda, kaže za sebe.

U Infektivnu kliniku u Zagrebu došla je na testiranje i pregled jer je imala visoku temperaturu, i testirana je samo brzim antigenskim testom, koji je bio pozitivan. Iz tog razloga nisu joj obavili i PCR test. Sad je u problemu jer se samo nalaz dobiven PCR testom priznaje kao dokaz preboljenja COVIDA, na račun čega se onda može dobiti i potvrda koja traje šest mjeseci. Gospođa je pisala klinici, Ministarstvu zdravstva, svima, i dobila odgovor kako se priznaje samo PCR.

- Nisam ja bila na tržnici nego u bolnici, i nisam sama birala čime će me tamo testirati, a sad moje preboljenje za COVID potvrdu ne postoji, makar imam svu dokumentaciju da sam preboljela bolest - nastavlja Zagrepčanka. Kako su joj odgovorili iz klinike "Fran Mihaljević", njezin je brzi antigenski test bio pozitivan pa zato nije upućena na PCR testiranje, a Ministarstvo zdravstva reklo joj je da Covid potvrdu o preboljenju dobiti može samo na temelju PCR testa.

- Pa tko je tu lud?! Kao odgovorna građanka otišla sam u bolnicu, preboljela sam teži oblik korone, a sad me kažnjavaju - ljuta je naša čitateljica. Isto je, kaže, doživio i njezin sin, koji je sad za putovanje morao platiti testiranje, a zaraženi su bili i suprug te drugi sin, no kako su oni testirani PCR-om, potvrde imaju.

Problem imaju, međutim, i oni koji nisu uopće bili testirani, a imali su koronu. Na vrhuncu pandemije liječnici ih nisu niti slali na testiranje, ali su im u “kartone” pisali dijagnozu “vjerojatan COVID”, koja je službena u EU. No oni na temelju te potvrde također ne mogu dobiti COVID potvrdu, kao što na 210 dana potvrdu ne mogu dobiti niti oni koji su koroni preboljeli i koji su primili samo jednu dozu cjepiva. EU daje članicama pravo da same odluče je li jedna doza koju su preboljeli dobili šest mjeseci od preboljenja dovoljna, i Hrvatska je tako i odlučila. Međutim, COVID potvrdu na 210 dana, koliko traje i onima cijepljenima s dvije doze, ne mogu dobiti. Isto tako, EU priznaje antigenske testove za prelazak granice, ali ne i za dugoročne potvrde o preboljenju. Smatra se da nisu dovoljno pouzdani za potvrdu koja bi trajala 180, odnosno 210 dana.

Ministar Vili Beroš kaže kako se Hrvatska u više navrata zalagala u Europskoj komisiji da se preboljenje temelji i na pozitivnom brzom antigenskom testu, ali za sada Europska komisija nije prihavatila takav model testiranja.

- Sve osobe se u ovakvoj situaciji mogu cijepiti, i cijepljenjem ostvariti digitalnu potvrdu. Cjepiva ima dovoljno i svatko tko želi može se cijepiti već isti dan, ili u par dana nakon što donese odluku o cijepljenju, napominje Beroš.

Da se Hrvatska više puta obraćala Bruxellesu s navedenim slučajevima, kažu i drugi u zdravstvu s kojima smo razgovarali. A takvih slučajeva, dodaju, nije malo.

- Mnogo je ljudi testirano brzim testovima i sad ne mogu dobiti potvrdu. Pišemo mi, piše se sa svih razina zdravstva, ali promjena zasad nema - kaže nam sugovornik u zdravstvu. Svjesni su problema, ali Hrvatska sama na to, dodaje, ne može utjecati. Gospođa može, zaključuje, u neke EU države putovati i s liječničkom potvrdom o preboljenju, to treba provjeriti prije puta. Hrvatska bi mogla u ovakvim slučajevima, također, izdavati potvrde za domaće potrebe, primjerice za odlazak na koncerte i slično, Bruxelles nam to ne brani, kao što nam ne brani niti da ulazak u Hrvatsku dozvolimo cijepljenima s jednom dozom, koji su COVID preboljeli.

- Mislila sam cijepiti se u rujnu, šest mjeseci od preboljenja, a sad me tjeraju da, zbog potvrde, to učinim i mnogo ranije, makar zdravstveno za to nema potrebe - zaključuje čitateljica. Hoće li je zaboraviti i ako se cijepi, pita se.