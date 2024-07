Pred nama su pravi ljetni dan: Stiže prvi toplinski val, pripremite se na velike vrućine

U subotu pretežno sunčano, poslijepodne u većini krajeva i vruće. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu ujutro burin, zatim južni vjetar i jugo. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, u gorju niža, a na Jadranu između 19 i 24 °C. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.

Za subotu u ovom trenutku nema izdanih upozorenja.

Foto: DHMZ

Od nedjelje, osobito sredinom idućeg tjedna, lokalno će biti pljuskova i grmljavine, moguće i izraženijih, a zbog daljnjeg porasta temperature u novome tjednu, na snazi opet upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. I na Jadranu od ponedjeljka upozorenje na vrućinu. Osim ponegdje vrlo vrućih dana, i noći će biti vrlo tople, osobito u urbanim središtima. Prevladavat će vedrina, samo povremeno uz umjeren sjeverozapadnjak, jugozapadnjak, za vikend i jugo, pa će i temperatura mora još malo porasti, mjestimice i iznad 26 stupnjeva.

- Idućih dana uz obilje sunca i sve višu jutarnju i dnevnu temperaturu zraka, za još pokoji stupanj porast će i temperatura mora. No početkom novoga tjedna na snazi će opet biti upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje.

I u unutrašnjosti od utorka upozorenje na vrućinu jer će popodnevna temperatura ponegdje biti i iznad 35 stupnjeva. I ovdje će prevladavati sunčano, no neće biti posve stabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka u popodnevnim satima vjerojatni su pljuskovi i grmljavina, moguće i izraženiji, osobito na sjeverozapadu zemlje te u Gorskoj Hrvatskoj - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.