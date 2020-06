Za koga ćete glasati? Ovo je popis svih kandidata za Sabor

Na listama za izbore je 58 posto muškaraca, prosječna dob je 48,6 godina. Najmlađoj kandidatkinji je 18 godina, a najstarijem kandidatu 91 godina

<p>Predsjednik DIP-a Đuro Sessa izvijestio je u 13 sati kako su zaprimili 192 liste za parlamentarne izbore, 15 više nego na prošlim izborima. Imamo 95 stranačkih, 92 koalicijske i 5 neovisnih lista.</p><p>Liste su objavili na stranicama Državnog izbornog povjerenstva, a nakon njihove objave kreće i rok od 48 sati za eventualne prigovore.</p><p>Ovime službeno kreće i predizborna kampanja, koja traje do 4. srpnja i izborne šutnje. </p><p>Na listama za izbore je 58 posto muškaraca, prosječna dob je 48,6 godina. Najmlađoj kandidatkinji je 18 godina, a najstarijem kandidatu 91 godina.</p><p>Inače, od 192 liste njih 39 ne zadovoljava kvote ravnoteže prema spolu. Za 151 zastupničko mjesto natjecat će se 2669 kandidata. </p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_I%20izborna%20jedinica.pdf">I. IZBORNA JEDINICA </a></strong></p><p>Centar i zapadni dio Zagreba te sjeverozapad Zagrebačke županije do granice sa Slovenijom</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_II%20izborna%20jedinica.pdf">II. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Istočni dio Zagreba i županije, obuhvaća i Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, sve do granice s Mađarskom.</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_III%20izborna%20jedinica.pdf">III. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Sjever Hrvatske, Krapinsko-zagorska, Varaždinska i Međimurska županija</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno%20IV%20izborna%20jedinica.pdf">IV. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Virovitičko podravska, Osječko-baranjska županija.</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_V%20izborna%20jedinica.pdf">V. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Proteže se kroz Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju.</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_VI%20izborna%20jedinica.pdf">VI. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Obuhvaća jugoistok Zagreba, gotovo cijeli Novi Zagreb, jugoistok Zagrebačke županije i cijelu Sisačko-moslavačku županiju.</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_VII%20izborna%20jedinica.pdf">VII. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Zapadni, južni i jugozapadni dio Zagreba, jugozapadni dio Zagrebačke županije, Karlovačka županija do granice s BiH i istočni dio Primorsko-goranske županije.</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_VIII%20izborna%20jedinica.pdf">VIII. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Istra, zapadni dio Primorsko-goranske županije.</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_IX%20izborna%20jedinica.pdf">IX. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Ličko-senjska županija, Zadarska, Šibensko-kninska i sjever Splitsko-dalmatinske županije.</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_X%20izborna%20jedinica.pdf">X. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Dubrovačko-neretvanska županija, južni dio Splitsko-dalmatinske županije.</p><p><strong><a href="http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2020/Izbori_za_zastupnike_u_HS/Kandidatura/Rjesenje-zbirno_XI%20izborna%20jedinica.pdf">XI. IZBORNA JEDINICA</a></strong></p><p>Dijaspora, odnosno oni koji nemaju prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj.</p>