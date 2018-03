Predali zahtjev za opoziv Dalić: 'Ramljak je ne može abolirati!'

Oporba je u saborsku proceduru uputila zahtjev za opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice Martine Dalić.

Arsen Bauk (SDP) izvijestio je da imaju između 67 i 70 ruku. Naime, Klub Neovisni za Hrvatsku nije potpisao zahtjev za opoziv, ali su najavili da će glasati za taj prijedlog.

- Tako da smo blizu, ali vidjet ćemo tko će u ime HDZ-a podržati naš prijedlog. Ima onih zastupnika HDZ-a koji bi u usmenom izjašnjavanju, bez kamera, rekli da naš prijedlog u redu. U Saboru će vjerojatno poštovati stranačku stegu ili iz stranke izaći. Treće nema - kazao je.

Bauk je naveo kao je najoptimističniji scenarij vezan za ovu inicijativu da premijer naloži tajnici da pripremi razrješenje Matrine Dalić, drugi je da potpredsjednica i ministrica sama podnese ostavku, a treća da je smijeni Sabor. Kada će se inicijativa za opozivom Dalić naći pred Saborom ovisi, kaže, o predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću:

- Stavit će onda kad bude siguran da prijedlog neće proći. Dokle god bude dileme hoće li svih 78 zastupnika parlamentarne većine glasati drugačije nego protiv opoziva, do tada ga neće staviti. Ako bude siguran da imaju svih 78 ruku na raspravu će ga staviti prvog dana poslovničkog roka - kazao je Bauk.

Na pitanje računaju li i na glasove SDSS-a kada dođe do glasovanja Bauk je uzvratio je kako je to "komplicirana, kompleksna i matematički složena računica", a čeka da se oko tog pitanja jasnije izjasni sam Milorad Pupovac koji je kaže do sada govorio "meta jezikom".

Nikola Grmoja (Most) pojasnio je i zašto se toliko čekalo na predaju zahtjeva za opoziv:

- Mislim da je ovo taktiziranje oporbe bilo uspješno i da je oporba pokazala da nije jalova i da će večeras jedan dio zastupnika HDZ-a na Predsjedništvu imati i ovaj argument u svojim rukama protiv Andreja Plenkovića - ustvrdio je.

Iz reakcije premijera Plenkovića, koji je poručio kako bi "volio da oporba bude toliko bahata i da ne glasa za konvenciju", iščitao je nervozu:

- Očita je da on više ne kontrolira, u onom smislu u kojem je kontrolirao, vladajuću većinu - kazao je.

Bačić: Po pitanju Martine Dalić, vladajuća većina je jedinstvena

Branko Bačić, predsjednik Kluba HDZ-a, uvjeren je u 'opstanak' Martine Dalić.

- Po pitanju podrške Martini Dalić, tu će vladajuća većina, budite sigurni, biti jedinstvena - poručio je Bačić.