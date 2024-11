Predatorica poslala učeniku 200 poruka! Objavili su što je radila drugom: 'Skinula mu je hlače...'

Bivša učiteljica u osnovnoj školi u Wisconsinu, ranije optužena za seksualno zlostavljanje maloljetnika, suočava se s novim optužbama. Navodno je pokušala izmanipulirati još dvojicom maloljetnika da imaju seksualni odnos s njom.

Anna Marie Crocker (33) navodno je poslala 13-godišnjem dječaku više neprimjerenih poruka, uključujući i eksplicitnu snimku sebe, piše Fox 6 Milwaukee. Dječak je rekao policiji da je otvorio poruku jer je mislio da je poslala "snimku vježbanja". Žrtva se također uplašila jer je čula da će silovati drugog maloljetnika. Nikada nije odgovorio na njezinu poruku. Rekao je da je "premlad za to". Umjesto toga, školskom osoblju rekao je za neprimjerene poruke ove astentice u obrazovanju.

Kasnije je policija pronašla snimke na njezinom koji odgovaraju opisu koji im je dječak dao, rekli su tužitelji. Pokazalo se da su njih dvoje navodno razmijenili više od 200 poruka nakon što ga je ona dodala na Snapchat u rujnu. Neke od njih su uključivale fotografije i videozapise.

Policija je također pronašla još jedan nerimjeren razgovor u njezinoj povijesti Snapchata, i to sa 16-godišnjim dječakom pronašli još jedan neprikladan razgovor u Crockerinoj povijesti , ovaj put koji uključuje 16-godišnjeg dječaka kojeg, dan prije nego što je uhićena. Te su poruke navodno pokazivale kako pokušava namamiti tinejdžera na seks s njom, čak je išla toliko daleko da je odredila datum 11. listopada. No, to se nikada nije dogodilo, jer je ona tada već bila iza rešetaka. Nekoliko dana kasnije, 14. listopada, školski okrug Silver Lake-Salem otpustio ju je zbog ovih gnusnih djela.

Crocker, koja je počela u školi raditi kao zamjena još 2020. godine, sljedeće je godine započela raditi na puno radno vrijeme. Već tada je bila upletena u slučaj seksualnog napada u kojem je navodno maltretirala 13-godišnjeg dječaka. Žrtva je rekla policiji da je spavao u podrumu kada ga je Crocker probudio, skinula mu hlače i seksualno ga napastovala. Taj spolni čin, kojem su svjedočila druga djeca, nije bio dobrovoljan. Dječak ju je tada nekoliko puta pokušavao odgurnuti. Nije marila za to. Kasnije mu je navodno poslala poruku da joj je žao "zbog onoga što se dogodilo u podrumu", te da to ne smije nikome spominjati, piše Fox 6 Milwaukee.

No, nažalost, to nisu jedini slučajevi. Crocker je imala neprimjerenu vezu i s 14-godišnjim dječakom. Njih su dvoje razmjenjivali seksualne poruke i fotografije preko Snapchata, a ona ga je seksualno napastovala na parkiralištu još u kolovozu, piše Fox. Policajci su kasnije na njezinom telefonu pronašli eksplicitnu snimku dječaka, a za koju je ona rekla istražiteljima da je također poslala još jednom učeniku u toj školi.

Crocker je u prvom slučaju optužena za seksualno zlostavljanje djeteta prvog stupnja, posjedovanje dječje pornografije i seksualno iskorištavanje djeteta. Nove optužbe uključuju razotkrivanje genitalija, izlaganje djeteta štetnom materijalu, namamljivanje djeteta i izlaganje djeteta štetnim djelima.

U zatvoru je, uz jamčevinu od 500.000 dolara. Sljedeće joj je ročište 22. studenog.