Učiteljica iskoristila učenika (16) u školi! Imao tragove na leđima od njezinih noktiju. Sve priznala

Hailey Clifton-Carmack (26) priznala je da je bila u vezi s maloljetnikom. Američkoj učiteljici iz Missourija, koja je iskoristila 16-godišnjeg učenika u učionici, dok su njegovi vršnjaci čuvali stražu, prijete četiri godine zatvora, piše New York Post.

Pohotna učiteljica matematike iskoristila je dječaka čiji je otac znao za sve i koji je optužen za zanemarivanje i ugrožavanje djeteta i ako ga osude po te dvije točke optužnice, prijeti mu i do 10 godina zatvora.

Foto: Facebook

Prijete joj četiri godine zatvora

Učiteljica se u petak nagodila s tužiteljstvom i priznala je krivnju po jednoj točki optužnice - seks s maloljetnikom, nakon čega su je pustili iz pritvora. No mora biti u kućnom pritvoru do listopada kad će joj objaviti presudu.

Teretili su je i za silovanje, zlostavljanje i ugrožavanje djeteta.

'Razvodi se jer joj je suprug htio samo odostraga'

Cijeli slučaj otkriven je u siječnju kad je vršnjak žrtve došao na policiju i pokazao im fotografiju na kojoj je dječak izgrebanih leđa. Rekao je da su to tragovi koje mu je ostavila učiteljica.

Policija je odmah pokrenula istragu i samo koji dan kasnije privela je Hailey. Ispostavilo se kako je dječakov otac znao za sve i nije napravio ništa kako bi to spriječio. Kako su objavili američki mediji, o optužnici piše da su drugi učenici čuvali stražu dok je učiteljica bila s učenikom sama u učionici. Odnose su imali i iza njegove kuće. Učenik se vršnjacima hvalio pokazavši im fotografije. No jedan od njegovih prijatelja to je odnio na policiju.

Foto: Facebook

U školu dolazila u suknjama i tajicama

Učiteljici matematike to je bio prvi stalni posao. Kako piše u optužnici, u školu je često dolazila neprimjereno odjevena, u kratkim suknjama i tajicama koje su joj naglašavale tijelo.

Svjedoci su rekli kako se učiteljica razvela od supruga zbog dječaka s kojim je imala aferu i da joj je bilo dosta supruga koji je, kako piše u optužnici, samo htio odostraga. Otkriveno je i kako je njezin bivši suprug MMA borac i američki vojnik Chance Carmack s kojim ima dijete.