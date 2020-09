Predsjednica EK Von der Layen najavila je europski okvir za minimalnu plaću radnika u EU

U svom prvom govoru, takozvanom SOTEU, von der Leyen najavila je veću zaštitu radnika kroz stvaranje okvira za mimalnu plaću koja omogućuje dostojanstvo radnika, a istovremeno ne ugrožava poduzetnike

<p>Jedan od najhrabrijih ljudi našeg vremena Andrej Saharov, čovjek kojem se ovaj europski dom toliko divi, uvijek govori o svojoj nepokolebljivoj vjeri u skrivenu snagu ljudskog duha. Posljednjih 6 mjeseci Europljani su pokazali koliko je jak taj duh - mnogi su preselili u domove za starije kako bi se brinuli o starijim i bolesnim, vidjeli smo to kod doktora i medicinskog osoblja koji su postali obitelj onima na izdisaju, kod onih koji su radili na prvoj crti danonoćno, tjedan za tjedan. Koji su riskirali toliko kako mi to ne bismo morali. Njihova hrabrost i empatija nas sve nadahnjuje i počela bih ovaj govor odavanjem počasti svima njima, uvodno je u srijedu rekla predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru u kojem iznosi pojedinosti o stanju Unije, u takozvanom SOTE-u.</p><h2>Pratite uživo: Govor Von der Leyen</h2><p>Nastavila je da ova priča, kroz koju prolazi i EU u pandemiji, mnogo govori o stanju svijeta i stanju EU, govori o snazi ljudskosti, ali i osjećaju tuge koji će biti dugo prisutan u našim društvima, kao i o krhkosti koja nas okružuje. </p><p>Pokazalo se koliko je osjetljiv život, na nedostatke zdravstvenog sustava, ograničenja sustava koji daje prednost bogatstvu naspram blagostanju, pokazalo se i koliko je krhak naš planet, o ledenjacima koji se otapaju, o šumama koje gore, o pandemiji. Ali ljudi žele ostaviti ovu krhkost, nesigurnost koronavirusa iza sebe. Ovo je trenutak Europe, da nas izvede iz ove krhkosti prema novoj vitalnosti. O tome danas želim govoriti – rekla je von der Leyen. </p><p>- Ovo je naša prilika da ostvarimo i provedemo promjene, zato što to želimo, ne zato što to situacija nameće, kako bi stvorili mogućnost za bolju sutrašnjicu, a ne samo da idemo od krize do krize. Imamo sve da bi postigli te ciljeve. Nema više izdogovara, imao viziju, plan, investicije, sad se trebamo primiti posla – rekla je predsjednica.</p><p>Govoreći o planu rada za narednih 12 mjeseci, istaknula je da je prioritet da zemlje čanice jedna drugoj pomognu kako bi prošli kroz ovu krizu ovrnuvši se na zdravstveni sustav. Iduće godine čće za vrijeme talnijasnkog predsjedanja G20 sazvati globalni stastanak na temu udravlja. Gospodarska kriza uzrokovana pandemijom ukazala je I na problem zaštite rada. </p><p>- Kad sam preuzela mandat predsjednice, rekla sam da ću stvoriti instrument za zaštitu radnika i poslovnih subjekata od vanjskih udaraca. Jer iz svog iskustva ministrice rada i socijalnih pitanja uvidjela sam da postoje sheme koje mogu funkcionirati kako bi se zaštitila radna mjesta, a tvrtke da nastave raditi. Zato je Komisija stvorila svoj program Shure i želim zahvaliti domu što je na njemu radila u rekordnom vremenu – istaknula je i dodala kako je Europa izbjegla masovna otpuštanja zahvaljujući tome što je 40 milijuna ljudi prijavilo se I koristilo mjere za zaštitu radnih mjesta, </p><p>- Od Latvije do Španjolske omogućili smo obiteljima da mirno žive i da će imati primanja da mogu prehraniti obitelj i platiti račune. To je prava europska solidarnost na djelu i odražava činjenicu da je u našoj Uniji dostojanstvo rada nešto što mora biti sveto. Istina je da se mnogim ljudima više ne isplati raditi. Iznimno niske plaće uništavaju dostojanstvo rada i kažnjavaju poduzetnike koji plaćaju pristojne plaće i samim time narušavaju tržišno natjecanje u jedinstvenom tržištu. Zato će Komisija predložiti zakonski prijedlog kako bi se uspostavio okvir za minimalnu plaću – najavila je Leyen. Dodala je i kako je po izbijanju krize prvi put omogućeno da više od tri bilijuna eura potpora za tvrtke i industriju. </p><p>- To je omogućeno od ribara u Hrvatskoj do poljoprivrednika u Grčkoj, malih i srednjih poduzeća u Italiji i free lancera u Danskoj. Tako smo povećali ulaganja u veoma potrebne reforme... Zastupnici su prvi put izvanrednim mjerama Europe uspostavili zajedničke alate koji upotpunjuju nacionalne mehanizme za fiskalnu stabilizaciju - istaknula je.</p>