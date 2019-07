Predsjednica obišla tri tvrtke u Osijeku i uživala u koncertu

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u subotu je došla u Osijek kako bi obišla slavonske tvrtke: jednu od najstarijih pivovara u Hrvatskoj, Pivovaru Osijek, farmaceutsko-kemijsku industriju Saponija te pogon za proizvodnju pršuta tvrtke Žito 'Prosciutto Pannonico' kako bi uvidjela njihove poslovne rezultate i procese, a nakon obilazaka tvrtki uputila se u Arheološki muzej gdje je došla podržati jedan od svojih najdražih zborova.

Foto: Marija Cindrić/24sata

Koncert pod nazivom 'RI&OS pop-rock Unplugged' održan je u sklopu Osječkog ljeta kulture, a proizvod je prijateljstva dvije dirigentice Valerije Fischbach, dirigentice Hrvatskog pjevačkog društva Lipa i Doris Kovačić, dirigentice zborova Val i Josip Kaplan iz Rijeke.

Ugodno smo iznenađeni zato što predsjednica već duže vrijeme prati rad 'Lipe' i u više navrata nam je čestitala na našim uspjesima.

Našla se u posjeti Osječko-baranjske županije i izrazila želju, ne samo zbog nas, već i svojih Riječana da ovdje bude, a nama je učinila čast – rekao nam je Tomislav Levak, dopredsjednik Hrvatskog pjevačkog društva 'Lipa'.

Foto: Marija Cindrić/24sata

Predsjednica je čitav koncert uživala i pljeskala, no mogla se zadržati ograničeno zbog čega su, u zadnji tren morali mijenjati raspored koncerta. Nije im to bio prvi puta jer su se susreli i s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem, no unatoč tome i dalje su se iznenadili samom najavom dolaska predsjednice, objasnila nam je Valerija Fischbach, dirigentica HPD-a Lipa.

- Mislim da ju je prvenstveno privuklo što su njezini Riječani gosti – rekao je Tomislav.

Foto: Marija Cindrić/24sata

Iako ih je dolazak oduševio te digao nivo organizacije jer je jedno pripremati opušteni i ležerni koncert, a drugo kada se u cijelu priču uplete, uz redovan gradski protokol i onaj predsjednički koji to diže za dvije razine. Unatoč svemu, apsolutno su zadovoljni rezultatom objasnio je.

Predsjednica za vrijeme posjeta nije davala izjave te se nakon koncerta izravno uputila u Hotel Osijek, ovaj se puta nije počastila u McDonaldsu kao nakon nedavne posjete Vukovaru.