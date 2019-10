Predsjednik Gradskog vijeća od Milinović očekuje ostavku

Milinović je u svojoj poruci navela da su njezine izjave izrečene "u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dijela Torcide".

- I ja sam samo čovjek, i ispričavam se zbog krivog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je to bila namjera reći, ali to što sam izrekla bilo je pogrešno. Htjela sam poručiti upravo suprotno - da je dosta brojenja krvnih zrnaca jer to šteti svim hrvatskim građanima", stoji u njezinoj poruci.

Navodi da se Torcidi neće ispričavati što je burno reagirala na šovinistički istup u Rijeci. "Stojim iza toga da je to strašna politika Torcide i da su u mojoj Rijeci uznemiravali sve normalne navijače Rijeke, neovisno o nacionalnosti", rekla je.

- Za mene postoje ljudi ili smeća. Prebrojavanje krvnih zrnaca u maniri Pupovca i pojedinaca iz Torcide ću uvijek osuditi. Nekad ću se i nespretno izraziti, kao što uistinu i jesam. I kajem se. Jedinu fobiju koju imam jest fobija od ekstremističke politike. Ako je to zločin, jesam, kriva sam, napisala je Milinović.

Predsjednik riječkoga Gradskog vijeća Andrej Poropat (HNS) istaknuo je na društvenim mrežama da "zbog teškoga verbalnog ispada prema pripadnicima srpske nacionalne manjine od vijećnice Ivone Milinović očekuje upravo ono što bi ona sama u ovakvoj situaciji glasno zahtijevala od drugih".

- S obzirom na to da se radi o osobi koja redovito poziva druge na podnošenje ostavke, siguran sam da je i sama svjesna što u ovom trenutku mora učiniti, zaključio je.

Obersnel: Sramota je da je Ivona Milinović u Rijeci predsjednica Odbora za nacionalne manjine

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izjavio je za novinare da Milinović "svojim izjavama i ponašanjem najviše govori o sebi i o svojem svjetonazoru". "Njezine riječi ne treba posebno komentirati, njezine riječi mogle bi se kvalificirati kao govor mržnje i na njih trebaju reagirati nadležne institucije. Sramota je za građane Rijeke da ih takva osoba zastupa u gradskom parlamentu i da je predsjednica Odbora za nacionalne manjine", rekao je gradonačelnik.

Ivona Milinović je u "Podcastu Velebit", gostujući kod Marka Juriča, iznijela niz kontroverznih izjava vezanih uz srpsku nacionalnu manjinu. Jurič je najprije pogrešno citirao Torcidinu pjesmu s posljednje utakmice protiv HNK Rijeke na Rujevici, pročitavši stihove "Šugava Rijeko/Puna si Srba/Ima još vrba", a zatim ga je Milinović ispravila, citiravši ispravno navijački tekst: "Šugava Rijeko, smrdljivi grade/Pobit ću pola tvoje Armade/Šugava Rijeko puna si Srba/Ne brini, Rijeko, ima još vrba".

Zatim je rekla kako nema ništa protiv navijačkog folklora, no Torcida Hrvatskoj čini političku štetu.

- Stvarno je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati Pupovcu argument da sutradan plače, evo su Hrvati fašisti. Međutim, evo, ako ćemo biti baš bezobrazni, ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim drugim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40", rekla je Ivona Milinović u "Podcastu Velebit".

Jurič ju je zamolio da objasni što je mislila, a ona je na to odgovorila: "Oni su uvrijedili naš grad. Ako ćemo govoriti takvim jezikom ulice…" Nakon toga prešla je na drugu temu.

O njezinim izjavama u četvrtak se očitovao i riječki HDZ navodeći da predsjedništvo riječkoga Gradskog odbora HDZ-a oštro osuđuje svaku izjavu nesnošljivosti i netolerancije gradske vijećnice Ivone Milinović. "Navedeno medijsko gostovanje nije bilo koordinirano s HDZ-om te se ograđujemo od svake izjave vijećnice Milinović. Na stranačkim tijelima raspravit ćemo o navedenome te donijeti odluku o daljnjem tijeku pokretanja stegovne mjere", stoji u priopćenju.