HDZ-ovka o šokantnom istupu: 'Nespretno sam se izrazila!'

Krajem prošlog mjeseca, HDZ-ova gradska vijećnica u Rijeci te bivša asistentica Ive Stiera u Europskom parlamentu Ivona Milinović gostovala je kod Marka Juriča u podcastu 'Projekt Velebit'.

Samo za kontekst - Agencija za elektroničke medije prije tri godine je na tri dana ugasila televiziju Z1 zbog Juričevog govora mržnje prema Srbima tj. svećenicima Srpske pravoslavne crkve.

Od samog početka intervjua, Jurič je bio jako zainteresiran za ideološku podjelu u Rijeci, a Milinović mu je objasnila da Rijeka 'diše hrvatski', ali da HDZ nikad nije uspio mobilizirati glasače u dovoljnoj mjeri da bi došao na vlast.

Ključan se pak trenutak dogodio u 53. minuti intervjua kad je Jurič citirao navijačku 'pjesmu' splitske Torcide u kojoj se spominje Rijeka.

- Šugava Rijeko, smrdljivi grade, Pobit ću pola tvoje Armade, Šugava Rijeko puna si Srba, Ne brini, Rijeko, ima još vrba, citirao je Jurič.

Iste stihove još je jednom, napamet, citirala i Milinović, uz širok osmijeh.

- Nemam ništa protiv navijačkog folklora (...), ali ovakvim se stvarima Hrvatskoj nanosi politička šteta.

- Stvarno je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati Miloradu Pupovcu argument da plače – evo, Hrvati su fašisti. Ako ćemo biti bezobrazni… Ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba, dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe, možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40 posto.

- Ne znam jeste li se dobro izrazili... Rekli ste - nama ne treba vrba, samo 6,5 posto je Srba, pomalo je zbunjeno Jurič pokušavao ispraviti HDZ-ovu gradsku vijećnicu.

- Ako ćemo biti bezobrazni, oni su uvrijedili naš grad...

- Ne treba ih nigdje na vrbe, ubacio se Jurič opet.

- Ma naravno da ne treba. Ali, ne, ne, ne, ja govorim ako ćemo ići takvim jezikom ulice, rekla je Milinović.

I ostatak razgovora Jurič i Milinović su razglabali o Pupovcu, Srbima, SDSS-u. tako je rekla da Pupovac danas radi 'isto što je radio i Milošević devedesetih – širi se atmosfera straha među srpskom manjinom i pokušava se radikalizirati ne samo Srbe, nego i Hrvate'.

Riječka gradska vijećnica HDZ-a vrlo je aktivna i na svom Facebook profilu gdje se većinu vremena upravo bavi Pupovcem i SDSS-om.

'Možda sam se nespretno izrazila'

- Svojom sam izjavom htjela osuditi to što pjevaju. U Rijeci je nekada bilo 13 posto Srba, sad ih je samo 6 i pol posto. To je puno manja brojka od onih u okruženju odakle Torcida dolazi. Ne treba Rijeku nazivati srpskim gradom jer mi to nismo, objasnila je Milinović u razgovoru za Jutarnji list.

- Možda sam se nespretno izrazila, ali sam osudila to što oni pjevaju.

- Vrijeđa me kao Riječanku kada se govori da je ovdje atmosfera kao 90-ih i da se bilo koji pripadnik nacionalne manjine boji izaći iz kuće. Ako je neki grad tolerantan, to je Rijeka, zaključila je Milinović.