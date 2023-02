Predsjednik Hrvatske liječničke komore: 'Prosvjed je 18. ožujka pa ćemo odlučiti što ćemo dalje'

Predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK) Krešimir Luetić prokomentirao je sastanak u Ministarstvu zdravstva te poručio kako na njemu nisu čuli ništa novo ni konkretno.

- Naime, o ovakvim izjavama, planovima i obećanjima slušamo već dvije do tri godine - dodao je.

Liječnici su najavili prosvjed za 18. ožujka na Markovu trgu, a upitan što bi se trebalo dogoditi da do prosvjeda ne dođe, Luetić je rekao kako na današnjem sastanku nije dogovoren novi sastanak, ali je ocijenio kako je na potezu Vlada.

- Mi smo jasno pokazali naše zahtjeve i Vlada ima dovoljno vremena da ih ispuni. Mislim da se i predsjednik Vlade Andrej Plenković mora osobno uključiti u rješavanje ovih problema - istaknuo je.

Zdravstveni sustav tiče se svih nas, svi smo mi i pacijenti ili potencijalni pacijenti, dodao je.

Također je rekao da će se predstavnici liječnika odazvati ako ih ministar Beroš pozove na novi sastanak, no poručio je i kako čekaju djela, a ne riječi.

- Mi planove slušamo već zadnje dvije do tri godine. Zakon o radnopravnom statusu je na stolu već tri godine i nije donijet. Ministru smo rekli da smo bili dovoljno strpljivi. Dvije godine pandemije smo šutili, radili i čekali da nešto naprave. Stjerani smo u kut i prisiljeni smo na akcije - rekao je Luetić.

Štrajk? Sve opcije su otvorene

Upitan je li onda sljedeći korak štrajk zdravstvenih radnika, predsjednik HLK-a odgovorio je kako su "sve opcije otvorene".

- Prosvjed je 18. ožujka, a nakon toga ćemo odlučiti o daljnjim akcijama - poručio je Luetić.

Ministarstvo zdravstva je Hrvatsku liječničku komoru (HLK) i druge liječničke udruge pozvalo danas na sastanak nakon provedene ankete koja je pokazala veliko nezadovoljstvo liječnika, zbog čega je najavljen njihov prosvjed 18. ožujka.

Iako su predstavnici udruga izjavili novinarima da na sastanku od ministra nisu čuli ništa konkretno ni novo, ministar Vili Beroš je istaknuo kako im je predstavljen prijedlog uredbe koja će korigirati koeficijente dijela liječnika, što je nova informacija.

Time bi bio riješen jedan od njihovih zahtjeva - izjednačavanje koeficijenata složenosti poslova specijalista s užim specijalistima, liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s bolničkim liječnicima, kao i uvećanje koeficijenata specijalizantima za najmanje 10 posto.

Prijedlog uredbe o koeficijentima je na međuresornom savjetovanju, to je radni dokument koji je usuglašen, izjavio je Beroš nakon sastanka s liječnicima.

'Nismo očekivali puno od sastanka'

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Ćulinović Čaić o toj temi govorila je u večerašnjem Dnevniku. Rekla je da nije očekivala više od današnjeg sastanka.

- Mi znamo otprilike što se događa, što se rješava. I problem je zapravo vrlo jednostavan. U kolovozu lani, krovne liječničke udruge su imale sastanak s ministrom. Definirali smo problem, definirali smo zahtjeve. Rekli smo što treba, ministar je to prihvatio, postavio rokove. Rokovi nisu ispoštivani i daljnji slijed događaja je logičan. Nisam očekivala da ćemo danas nešto konkretnije čuti - istaknula je Ćulinović Čaić.

- Najvažnije nam je povjerenje i kad netko nešto obeća da se toga drži. Dakle, ministar je definirao jasno - do kraja prošle godine riješiti koeficijente za liječnike. Ravnopravno ih posložiti, ispraviti nepravilnosti. Nije izvršeno. Prošlo je, evo sad mjesec i pol, još uvijek to stoji. Danas na sastanku smo čuli da su ti koeficijenti trenutno, odnosno uredba na međuresornom usuglašavanju ili ovakva neka konstrukcije je bila. Nisam političarka pa me ispričajte. Dakle, takav isti odgovor smo dobili u prosincu kad smo pitali što je s koeficijentima jer ih treba riješiti do kraja godine. Pitanje je kad će to biti riješeno - poručila je.

