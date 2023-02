Zagrepčanki liječnici čak sedam mjeseci nisu rekli da ima rak

Propust u liječenju karcinoma doživjela je Zagrepčanka Lina Budak. Kako je ispričala za Index, Klinika za tumore punih sedam mjeseci uskratila joj je uvid u ključan nalaz koji je ukazao na tešku malignu bolest. Sve je preglede promptno obavila. Liječnici su je trebali nazvati kada je ključan nalaz bio gotov, no nisu.

'Uuu, evo! Našla sam'

Budak se sama uputila po nalaze, no nije znala da među hrpom nalaza nije i onaj ključan. Molila je liječnike da provjere dokumentaciju, rekli su joj da ih gnjavi.

- Sestra je pogledala u računalo te rekla: 'Uuu, evo! Našla sam - prepričava Budak za Index.

'Pitao me jesam li primila svih šest kemoterapija. Doživjela sam šok'

- Prvo što me doktor pitao, jer je vidio da sam kod njega bila još krajem ožujka, a da je taj dan bio 21. studenog, bilo je jesam li dovršila cijeli ciklus. Pitala sam kakav ciklus? On je pogledao papire još jednom i pitao jesam li ja primila svih šest kemoterapija ili sam tek na petoj. Ja sam tada rekla da mi nije dobro. Moram sjesti. Doživila sam šok. Prva je spoznaja da bolujem od teške bolesti, a druga spoznaja, još i strašnija, je bila ona da me nitko o tome nije obavijestio punih sedam mjeseci - ispričala je.

Zatražila je hitan inspekcijski nalaz, a od ministra zdravstva Vilija Beroša očitovanje. Nikada se nije javio. Hitno je operirana u Njemačkoj i čeka kemoterapiju u Hrvatskoj.

