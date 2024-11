Predsjednik kriminalac: Trump napadao žene, varao na porezu. I bivša ga optužila za silovanje

Donald Trump, koji je tijekom kampanje osvojio Amerikance obećavajući im sjajnu, prosperitetnu i pravednu zemlju, tijekom svoje karijere nije sasvim živio po tim načelima. No, Amerikanci su mu očito oprostili sve afere koje su ga pratile, a one su uključuju sudske procese u kojima je optužen i on osobno, ali i njegove tvrtke. Tako je od 1973. godine njegovo ime povezano s više od 4000 pravnih slučajeva na sudovima u brojnim saveznim državama, a među ostalim, riječ je o tužbama za nekretnine vrijedne milijune dolara, ugovorima s kockarnicama, poreznim zataškivanjima te prijavama za klevetu.

No, najviše štete njegovu ugledu nanijela su seksualna uznemiravanja i napadi za što ga je svojedobno tužila i bivša supruga Ivana Trump, pornoglumica Stormy Daniels, spisateljica Elizabeth Jean Carroll, ali i brojne natjecateljice natjecanja ljepote za koja je on imao licencu poput Miss Universe, Miss SAD-a i Miss Teen, čime se bavio od 1996. do 2015. godine kada je prodao svoje udjele.

Krajem svibnja ove godine, Donald Trump postao je prvi, u tom trenutku bivši, američki predsjednik osuđen za kaznena djela nakon što ga je njujorška porota proglasila krivim za 34 točke u aferi s pornoglumicom Daniels. Optužen je da je Daniels isplatio pozamašnu svotu kako bi ona u predsjedničkoj kampanji 2016. godine šutjela o aferi. Kasnije je ipak progovorila, a on je optužen da je krivotvorio poslovnu dokumentaciju povezanu s prikrivanjem novca isplaćenog Daniels.

Spisateljica Elizabeth Jean Carroll Trumpa je dovela na optuženičku klupu 2022. godine zbog seksualnog napada koji se dogodio 30 godina ranije, u garderobi robne kuće Bergdorf Goodman. Trump ju je optužio za klevetu negirajući da se to ikad dogodilo, a čak ju je optuživao da laže kako bi bolje prodala svoje memoare. No naposljetku je ona tužbu i dobila, a sud je naložio Trumpu da joj isplati pet milijuna dolara odštete. Zbog klevete spisateljice, Trumpu je naređeno da plati dodatnih 83,3 milijuna dolara odštete.

Osim ove dvije tužbe koje su u javnosti i najpoznatije, Trumpa je od '70-ih godina najmanje 25 žena optužilo za silovanje, seksualno uznemiravanje ili napad, a omalovažavajući odnosi prema ženama oduvijek su dio njegove retorike i ophođenja. Tako se primjerice, u listopadu 2016., dva dana prije druge predsjedničke debate s Hillary Clinton, pojavila snimka "vrućeg mikrofona" iz 2005. godine na kojoj se čuje kako se Trump hvali ljubljenjem i pipkanjem žena bez njihova pristanka pritom govoreći: "Kad si zvijezda, dopušteno je sve. Samo ih počneš ljubiti. Možete ih zgrabiti za pi*ku.".

ARHIVA - Ivana Trump i zaručnik Rossano Rubicondi uživali na Hvaru | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Trumpa je za silovanje tijekom razvoda 1990. godine optužila i Ivana Trump, koju je tijekom braka varao s Marlom Maples, a 1997. godine za seksualno uznemiravanje optužila je i poslovna žena Jill Harth. Ivana je kasnije od tužbe odustala, a Harth se u prvoj tužbi nagodila dok je drugu tužbu povukla.

Trumpa je za neprimjereno seksualno ponašanje prijavilo i nekoliko bivših natjecateljica Miss SAD-a i Miss Teen optuživši ga da je ušao u svlačionice natjecateljica izbora ljepote dok su se natjecateljice bile u različitim fazama svlačenja. Trump je i sam već spominjao ovu praksu tijekom intervjua 2005. u "The Howard Stern Showu", rekavši da se "može izvući s takvim stvarima" jer je vlasnik franšize Miss Universe. U listopadu 2019. objavljena je i knjiga "Sve predsjednikove žene: Donald Trump kao predator" koja je sadržavala 43 dodatne optužbe za nedolično seksualno ponašanje protiv Trumpa. Trump je sve optužbe odbacio.

Trump je optužen i za zavjeru nakon što je Joe Biden 2020. godine pobijedio na izborima. Trump je u to vrijeme iznosio optužbe da je pokraden huškajući svoje poklonike što je rezultiralo jurišem rulje na zgradu Kapitola u siječnju 2021. godine. Savezni tužitelji tvrdili su da je vršio pritisak na dužnosnike da ponište rezultate, svjesno širio laži o izbornoj prijevari i pokušao iskoristiti nerede kako bi odgodio potvrdu Bidenove pobjede i ostao na vlasti.

Trump je, prema istrazi The New York Timesa, sudjelovao je i u sumnjivim poreznim shemama tijekom 1990-ih, uključujući slučajeve izravne prijevare, koje su mu pomogle da poveća bogatstvo naslijeđeno od svojih roditelja. Pomagao je roditeljima da izbjegnu plaćanje poreza, uzimaju nepripadajuće porezne olakšice, a navodi se i da su on i njegova braća i sestre osnovali su lažnu korporaciju kako bi prikrili milijune dolara.