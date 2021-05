Danas u 13 sati Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH nakon sastanka s premijerom Plenkovićem, sudjelovao je na svečanosti obilježavanja 19. obljetnice ustrojavanja Zapovjedništva za potporu u vojarni 1. gardijske brigade Tigrovi.

Tim se povod predsjednik prigodno obratio.

Predsjednik je pohvalio i odlikovao pripadnike i pripadnice Hrvatske vojske i čestitao im njihov dan.

Objasnio je koliko je važna dobra logistika u vojsci.

- Država koliko je organizirana i koliko je u blagostanju - toliko će biti dobra i njena vojna logistika.

Osvrnuo se na nabavku zrakoplova i rekao:

- Danas smo imali kratku, ali učinkovitu sjednicu Vijeća za obranu, na kojoj smo razmotrili stadij nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova. Za male države s ograničenim sredstvima, ovakva nabavka je velika stvar. Prije je uz jedan zrakoplov išao pilot i mehaničar, a danas ide čitav niz stručnjaka.

- Uz sve pogreške i nesporazume, Hrvatska vojska jest napredovala. Broj ljudi koji je odlučio štititi Hrvatsku je mali, ali zato su izrazito sposobni. Naša sudjelovanja u vojnim misijama su vrlo važna jer na taj način učimo od drugih i usvajamo ono što je možda kod njih bolje, ali vaš ključni zadatak je obrana Hrvatske. Tako je bilo i tako će i biti. Još jednom vam čestitam vaš dan. Domovini vjerni i živjela Hrvatska! - pozdravio je Milanović.

Nakon svečanosti, Milanović je davao izjave za medije i gdje je komentirao današnji sastanak s Plenkovićem i šefom sabora:

- Vidio sam da je netko rekao da je danas s premijerom i predsjednikom sabora bilo neugodno i hladno, ali uopće nije bilo neugodno. Bilo je jasno i kratko i dobro smo se razumjeli - rekao je Milanović i dodao:

- Na sastanku danas smo pričali samo o avionima. Strictly business.

Predsjednik je komentirao i rezultate izbora rekavši:

- Ne znam je li današnji sastanak početak kraja razmirica. U Zagrebu je došlo do promjene vlasti, to je velika promjena, rekao sam 'budite prije svega pošteni'.

Na pitanje koje bojne zrakoplove ćemo kupiti, odgovorio je:

- No comment. Htio bih da vlada donese odluku što prije. Proces je dosad bio dobar, nije bilo curenja podataka koji su stroga tajna. Hrvatskoj javnosti se na kraju mora položiti račun, ne može biti da se ne zna koliko to košta. Vidjet ćemo što ćemo dobiti i za koju cijenu. Ako je to američki avion, to se još nije počelo proizvoditi. Ako je francuski ili švedski, vrijedi isto - rekao je i dodao:

- Najbitnije je da imamo avione najkasnije 2024. godine. Do te godine avioni moraju biti tu.