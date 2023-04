Predsjednik školskog sindikata: 'Mi smo predali zahtjeve Vladi, hitno tražimo pregovore o plaći'

Predsjednik školskog sindikata Preporod izvijestio je kako su Vladi na pregovaračkom sastanku o izmjenama temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe iznijeli paket zahtjeva vezanih uz dodatke na plaću i žurno zatražili pregovore o plaćama.

Vlada je ponudila povećanje regresa za 20 eura ove godine, a da bi se o svemu ostalome, ugovaranje božićnice i uskrsnice, tek trebalo pregovarati pa smo takvu ponudu razmotrili i ocijenili je uvredljivom za sve zaposlene u javnim službama, izjavio je Željko Stipić novinarima.

'Dali smo Vladi još jednu priliku'

To je udaljeno nekoliko "svemirskih" godina od onoga što smo tražili, rekao je. No, ipak smo Vladi odlučili dati još jednu priliku i formulirali paket zahtjeva koji čine četiri dijela i to po načelu uzmi ili ostavi. Očekujemo Vladino očitovanje idući tjedan, najavio je.

Sindikati očekuju početkom svibnja na prvom sastanku otvaranje pregovora o povećanje osnovice. Stipić je rekao da ih je na taj korak izazvala Vlada ustvrdivši da u paketu moraju sagledati i porast 2 posto osnovice od 1. travnja, dogovoren davno, a i tada je bio nedostatan te ga je rast životnih troškova u međuvremenu dodatno obezvrijedio.

Na Markovu trgu ne vide da sve poskupljuje, a jedino cijena našeg rada ostaje ista, odnosno pada. Na to više ne želimo pristati i Vladi ćemo isporučiti zahtjev za povećanjem osnovice prije 1. listopada, poručio je Stipić.

Drugi zahtjev je povećanje regresa za najmanje 50 eura što, ako ima želje za pravim partnerskim odnosom sa sindikatima, drugoj strani neće biti teško prihvatiti.

'Pravi je trenutak za rast božićnice'

Treći zahtjev je povećanje iznosa božićnice za 50 eura, jer sindikati smatraju da je sada pravi trenutak da se i to ugovori.

Četvrti zahtjev je novo materijalno pravo zaposlenima u javnim službama - uskrsnice za 2024. u visini 100 eura za sve radnike, a 200 eura za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.

Sve je na Vladi, ona može riješiti situaciju i otkloniti sukobe, a sindikati su spremni i za dogovor i za sukob, a i to bi moglo biti brzo ako dogovor izostane, poručio je Stipić.

Dodao je kako traže pregovore odmah nakon 1. svibnja. Učinili smo ogroman ustupak Vladi (što tražimo uskrsnicu tek iduće godine), i sad ćemo vidjeti kako će uzvratiti, ustvrdio je Stipić.

Najčitaniji članci