Predsjednik Uprave PBZ-a dobitnik je prestižne nagrade

Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb (PBZ), članice Intesa Sanpaolo Grupe, dobitnik je prestižne nagrade CEO Today Magazine Europe Awards za 2019. u Hrvatskoj za izuzetan doprinos u predstavljanju Privredne banke Zagreb. Svake godine, časopis CEO Today prepoznaje i odaje počast najuglednijim tvrtkama i njihovim izvršnim rukovoditeljima najviše razine u današnjem poslovnom svijetu. Nagrada CEO Today Europe Awards obilježava uspjeh, inovaciju i stratešku viziju glavnih izvrših direktora u brojnim sektorima i industrijama diljem Europe (IT sektor, telekomunikacije, farmaceutska industrija, bankarstvo i financije, energetika, mobilne tehnologije i komunikacije, usluge prijevoza itd).

- Iznimno sam ponosan na ovu zaista posebnu nagradu koja je povijesni i trajni zapis priznanja i uspjeha cijelog našeg tima PBZ Grupe. Jedno od mojih osnovnih uvjerenja, koje se potvrdilo tijekom moje dugogodišnje menadžerske prakse, jest da pravu razliku čine ljudi. Ponosan sam na naš tim i ovom prilikom želim zahvaliti na doprinosu svim našim zaposlenicima ali također i našim klijentima zbog kojih stalno nastojimo biti još bolji i osigurati im cijeli spektar financijskih usluga na najvišoj svjetskoj razini - kazao je Lucić.

Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Istraživači CEO Today određuju podobnost glavnih izvršnih direktora na temelju postignuća koja mogu biti rast prihoda ili dobiti, uspješan preokret, dobra ostvarenja u teškim i složenim vremenima za gospodarstvo i industriju, širenje na nova tržišta, vodeći tržišni udio, uspješna M&A integracija, novi proizvodi i usluge, novi poslovni model i strategija.

Dinko Lucić predsjednik je Uprave PBZ-a od veljače 2018. godine. PBZ Grupi pridružio se početkom 2000. godine a od 2007. do 2009. godine bio je i član Uprave VUB banke u Slovačkoj, također članici Intesa Sanpaolo Grupe. Prije imenovanja na mjesto predsjednika Uprave bio je dugogodišnji član Uprave PBZ-a od 2009. godine, zadužen za poslovanje s građanstvom i koordinaciju društava PBZ Grupe u segmentu poslovanja s građanstvom i kartičnim poslovanjem.

Rođen je 1971. godine, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je General Management program na ZŠEM-u i University of Michigan Business School, posjeduje nekoliko SAS CRM certifikata i nositelj je International Retail Banker certifikata koji je izdala The International Academy of Retail Banking. Također je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci.