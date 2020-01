Sessa se ispričao zlostavljanoj policajki: Sutkinja je pogriješila

Slučaj policajke koja je prijavila šefa jer ju je pipao i nudio joj seks, a sutkinja ga je oslobodila jer se to dogodilo samo jedanput” pa to, kako je navela u obrazloženju, “nije kažnjivo”, dobio je nastavak. I to vjerojatno presedan u povijesti hrvatskog pravosuđa.

Policajki se zbog svega ispričao predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, prenosi RTL.

- Ja sam se prije svega htio, u ime sudbene vlasti, ispričati policajki zato što je to zaista bila jedna pogrešna presuda gdje je napravljen jedan klasičan previd, koji mi suci ne volimo kad se tumači mehanički sudska praksa. Ovdje je sutkinja pogriješila, nije vodila računa o kriminalnoj količini djela i primijenila je jednu sudsku praksu koja se nikako nije smjela primijeniti - rekao je Sessa.

Podsjećamo, policajka je prijavila šefa jer ju je pipao i nudio joj seks. Dok su se tijekom noći na 23. veljače 2016. nalazili na nadzornom punktu na graničnom prijelazu na istoku zemlje, mladu policajku njezin je šef seksualno uznemiravao. Otac četvero djece upucavao joj se, dirao ju je, pokušao ju je poljubiti iako se opirala. Nudio joj je spolni odnos i vulgarno komentirao.

Sutkinja općinskog suda pohotnog je policajca, koji je negirao optužbe podređene kolegice, oslobodila iako je utvrdila da su izjave žrtve točne. Sutkinja zbog takvog tumačenja presude, kaže Sessa, ne može snositi posljedice.

- Sutkinja ne može snositi posljedice zato što je tako protumačila zakon, jer kad bi bilo suprotnom onda se ne bi moglo suditi. Ali cijela ta situacija, mi na Vrhovnom sudu smatramo, i ja osobno, da je tu trebalo pokazati malo više sluha, takta i osjećaja za samo djelo koje se počinilo, na žrtvu i način na koji se to dogodilo - rekao je Sessa.

Žrtva mora platiti troškove suđenja

Naravno da sam razočarana i ogorčena presudom te sam izgubila vjeru u pravosudni sustav, zbog čega sam se i odrekla prava na žalbu. Nisam si željela gomilati dodatne troškove, a i nisam više vidjela smisao, kazala nam je policajka u kratkom razgovoru.

Podsjećamo, ona je prijavila nadređenog kolegu da ju je spolno uznemiravao pipkajući je po bedrima, pokušavajući je poljubiti govoreći joj prostote i nagovarajući je na seks dok su zajedno bili u vozilu na dežurstvu.

- Podržali su me kolege iz jedinice u kojoj radim i cjelokupno rukovodstvo policijske uprave kojoj pripadam, no s istoka zemlje bilo je pokušaja da se sve zataška. Bilo je pritisaka da odustanem od prijave, prihvatim njegovu ispriku, što sam odbila - dodala je.

Inače, riječ je o uzornoj policajki bez mrlje u dosadašnjoj karijeri koja je, uz sve to, i nagrađivana sportašica, čijim se uspjesima MUP rado hvali. Policajka posebno sramotnom smatra odluku suda kojom ona mora pohotniku platiti i sudske troškove.

- Protiv njega se vodio disciplinski postupak i proglašen je krivim. Na vrijeme je 'pobjegao' u mirovinu jer je znao da bi dobio otkaz da je ostao u službi i da je proglašen krivim - kaže nam.