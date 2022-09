Predsjednik Zoran Milanović na finale vaterpola u Splitu letio američkim helikopterom?

Tko leti, vrijedi, tko vrijedi, leti, tko ne leti, ne vrijedi, rekao je lani predsjednik Zoran Milanović odgovarajući na pitanja oko navodno čestog korištenja vojnih helikoptera u službene svrhe. Ovoga puta čitatelji su ga, navodi Jutarnji list, prošle subote vidjeli u Blackhawku (UH-60M), višenamjenskom helikopteru koji je Hrvatska kao članica NATO saveza dobila donacijom od Sjedinjenih Američkih Država u svibnju. Tad su nam donirali dva takva helikoptera inače vrijedna oko 138 milijuna dolara.

Predsjednika Milanovića vidjeli su 10. rujna kako slijeće i polijeće s prostora Ureda predsjednika, a kasnije tog dana viđen je kako slijeće u vojarnu Lora u Splitu. Predsjednik je navodno iz spomenute vojarne potom automobilom prebačen do Spaladium Arene, gdje je odigrana finalna utakmica vaterpolskog Europskog prvenstva. U Zagreb se također vratio helikopterom. U društvu predsjednika na utakmici je bila i predsjednica Mađarske, Katalin Novak, no nije poznato je li se i ona s Milanovićem vozila u Blackhawku ili je do Splita stigla automobilom.

Jesu li svi ovi navodi točni pitali smo MORH i Ured predsjednika tražeći i dodatna pojašnjenja poput troškova putovanja helikopterom u 2022. te zbog čega je ovoga puta predsjednik koristio američki, a ne ruski helikopter kojim je do sada letio. Ujedno nas je zanimalo da li je ministar obrane Mario Banožić već koristio isti helikopter u službene svrhe.

- Ministar obrane nije koristio helikopter Black Hawk od kada je on na raspolaganju Oružanim snagama Republike Hrvatske. Druga materijalna sredstva kojima raspolažu Oružane snage RH ministar obrane koristi u skladu sa zakonom za potrebe poslova koje obavlja kao čelnik državnog tijela nadležnog za obranu. Za sve ostale korisnike izvan Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH za korištenje materijalnih sredstava kojima raspolažu Oružane snage potrebno je odobrenje ministra obrane u skladu sa Zakonom o obrani. Zbog klasificiranih podataka informacije vezane za putovanja Predsjednika Republike Hrvatske trebate tražiti u Uredu predsjednika Republike Hrvatske - odgovorili su nam iz MORH-a.

S obzirom na prijašnje izjave Milanovića vezane za korištenje vojnih helikoptera gdje je, između ostalog, pojasnio kako helikopteri ne lete dovoljno godišnje pa on i zbog pilota koji trebaju letjeti zna koristiti ova vojna sredstva, možemo pretpostaviti da je i ovoga puta možda spajao ugodno s korisnim pa dao priliku pilotima da lete američkim helikopterom.

- Helikopter mora letjeti 100 sati godišnje i ne leti. Letio sam helikopterom na Hvar 2-3 puta u državnu rezidenciju, je li to privatno? Ili sam trebao sletjeti na krov svoje kuće u Krku, tamo provesti praznike, a osiguranje spavati pod borovima? - uzvratio je lani novinarima na pitanja oko spomenutih letova. Inače, svi letovi predsjednika vojnim helikopterima klasificirani su oznakom tajnosti pa porezni obveznici koji to financiraju nemaju uvida u njegova putovanja.

I ministar obrane Mario Banožić ne krije da voli ptičju perspektivu pa je tako lani u dva navrata letio vojnim avionom Pilatus PC-9 koji Hrvatsko ratno zrakoplovstvo koristi za obuku svojih pilota. Jedan od letova bio je u tjednu kad su članovi Vlade na kolektivnom godišnjem odmoru, pa se otvorilo pitanje kako je ministar na ovaj način otputovao s godišnjeg odmora na izvanredan sastanak te se potom vratio na odmor.



Najčitaniji članci