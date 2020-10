'Predstavljene nove mjere za očuvanje radnih mjesta su dašak optimizma u cijeloj priči'

Čelnik udruge Glas poduzetnika apelira na Vladu i da se ubrza proces izdavanja kredita za očuvanje likvidnosti, ali i za nove investicije koje su ključne kako bi smanjivala nezaposlenost.

<p>Čini mi se da je Vlada napravila iskorak i našao se najpravedniji balans jer je predstavljenim mjerama za spas radnih mjesta ipak obuhvaćen širi dijapazon sektora, kazao je <strong>Hrvoje Bujas</strong> predsjednik udruge Glas poduzetnika komentirajući nove mjere Vlade za očuvanje radnih mjesta radi krize izazvane pandemijom koronavirusa. </p><p>- Ovo je dašak optimizma u cijeloj priči jer država pronalazi modele kako da ne dolazi do povećanja nezaposlenosti - poručio je. </p><p>Pozdravio je najavljeno stupnjevanja potpore sukladno padu prometa napominjući kako se time obuhvatio veći dio proizvodnje i trgovine. </p><p>Bujas apelira na Vladu i da se ubrza proces izdavanja kredita za očuvanje likvidnosti, ali i za nove investicije koje su ključne kako bi se smanjivala nezaposlenost odnosno ljudi povlačili sa Zavoda za zapošljavanje. </p><p>- To je bitno ne samo za preživljavanje nego kako bi bili poduzetnici bili spremniji u nadolazećem periodu - poručio je Bujas. </p><p>Podsjetimo, premijer <strong>Andrej Plenković </strong>najavio da će rasti maksimalna potpora po radniku za skraćivanje radnog vremena na 2800 kuna, a smanjuje se potrebna dokumentacija kako bi se ta mjera pojednostavila. Uvodi se stupnjevanje potpore poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta, sukladno padu prometa. Tako će za pad prometa od najmanje 40 posto ona iznositi 2000 kuna po radniku. Oni kojima je promet pao za 45 do 50 posto dobit će potporu po radniku od<strong> </strong>2500 kuna, za pad od 50 do 55 posto ide potpora od 3000<strong> </strong>kuna, za pad od 55 do 60 posto ide potpora od 3500 kuna, a<strong> 4000 </strong>kuna ostaje kao potpora za poslodavce kojima je promet pao 60 posto i više posto. </p><p>Glas poduzetnika proveo je i anketu među poduzetnicima koja je pokazala kako su protiv potencijalnog novog zatvaranja gospodarstva. Prema anketi čak 92 posto poduzetnika i obrtnika spremno je aktivno se uključiti i podržati ideju zatvaranja svih poslova u Hrvatskoj na jedan dan u znak prosvjeda.</p><p>Na pitanje koje se odnosilo na značajno povećanje broja novo zaraženih u Hrvatskoj te bi li podržali parcijalni lockdown, više od 79 poduzetnika i obrtnika reklo je da ne podržavaju lockdown, jer smatraju da bi u potpunosti uništio gospodarstvo.</p><p>- Jedno je sigurno - novi lockdown bi bio knockdown za hrvatsko gospodarstvo i smatramo da nije i ne smije biti opcija. U svakom slučaju, udruga Glas poduzetnika neće stajati sa strane, poručili su. </p><p>Smatramo da bi Vlada u slučaju novog lockdowna i zatvaranja poduzeća morala nadoknaditi nastale gubitke.</p><p>- Poduzetnici i obrtnici ne mogu se sami nositi s teretom krize koju je izazvala pandemija koronavirusa - zaključuje se u priopćenju. </p>