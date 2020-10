- Prva mjera odnosi se na skra\u0107ivanje radnog vremena. Do sada se odnosila na skra\u0107enje od 50 posto, a sada idemo na 70 posto.\u00a0Smanjuje se i potrebna dokumentacija kako bi se ta mjera pojednostavila, a maksimalna mjese\u010dna potpora po radniku raste za tu mjeru s dosada\u0161njih 2000\u00a0na 2800 kuna - rekao je.\u00a0

Do sada je tu mjeru koristilo 606 poslodavaca za vi\u0161e od 30.000 radnika, dodao je Plenkovi\u0107.\u00a0

- Primjerice za radni tjedan koji traje pet dana, po ovoj mjeri netko mo\u017ee raditi dan i pol, a ostala\u00a0tri i pol dana nadomjestit \u0107e dr\u017eava u iznosu od 2800 kuna i oslobodit \u0107e pla\u0107anja od doprinosa na taj iznos - pojasnio je.\u00a0

Druga mjera, za koju je premijer naglasio da je najbitnija, odnosi se na primanje potpore po radniku, za koju se sada smanjuju kriteriji pa je za njezino kori\u0161tenje mogu\u0107 pad prometa i manji od 60 posto.

- I\u0161li smo na prepravljanje ove mjere da bismo je prilagodili potrebama pa uvodimo stupnjevanje potpore sukladno padu prometa. Potpora od 2000 kuna\u00a0po radniku bit \u0107e\u00a0za pad prometa od najmanje 40 posto. Od 45 do 50 posto dobit \u0107e\u00a02500 kuna po radniku, od 50 do\u00a055\u00a0posto 3000 kuna, ako je pad prometa od 55 do 60 posto onda 3500 kuna,\u00a0\u00a0a 4000 kuna ide za pad prometa od 60 posto i vi\u0161e - poru\u010dio je dodav\u0161i kako se i ovdje korisnici osloba\u0111aju pla\u0107anja doprinosa.

Novost je i \u0161to se pad prometa vi\u0161e ne\u0107e uspore\u0111ivati\u00a0na mjese\u010dnoj razini ove u odnosu na pro\u0161lu godinu\u00a0nego kvartalno.

- Pad prometa se od sad vi\u0161e ne\u0107e mjeriti na mjese\u010dnoj bazi, primjerice listopad 2020. u odnosu na listopad 2019., nego se uspore\u0111uje pad prometa u drugom\u00a0i tre\u0107em\u00a0kvartalu 2020. s prometom s kvartalima 2019. To je period od \u0161est mjeseci i na taj na\u010din omogu\u0107ujemo realniju sliku - rekao je.\u00a0

Iznimka su oni sektori kojima je\u00a0odlukom Sto\u017eera rad bio ograni\u010den, poput usluga hrane i pi\u0107a.

- Njima ostavljamo mogu\u0107nost odabira da vide \u0161to im je povoljnije, je li to mjese\u010dna usporedba ili kvartalna - dodao je.\u00a0

Uz sektor prometa, ugostiteljstva, hotelijerstva, organizacije raznih doga\u0111anja, ova mjera se pro\u0161iruje i na sektore biljne i sto\u010darske proizvodnje, ribarstva i s njima povezanih uslu\u017enih djelatnosti te na usluge povezane s putni\u010dkim i vodenim prometom, u \u0161to se ubraja i povremeni putni\u010dki prijevoz.\u00a0

Mikropoduzetnici, oni\u00a0s manje od 10 zaposlenih, tako\u0111er imaju pravo na ovu potporu bez obzira \u010dime se bave.\u00a0

- Dakle, imaju pravo na potporu i ve\u0107u od 2000 kuna, kao \u0161to je bilo do sada - naglasio je.\u00a0

Mjere\u00a0\u0107e se koristiti od 1. listopada do kraja godine. Vlada \u0107e ih\u00a0predlo\u017eiti Zavodu za zapo\u0161ljavanje, a o\u010dekuje se\u00a0da budu donesene u \u010detvrtak i da se krenu primjenjivati.

Ukupan tro\u0161ak svih ovih novih\u00a0mjera bi trebao biti izme\u0111u 300 i 350 milijuna kuna.\u00a0 Taj iznos je, poru\u010dio je, predvi\u0111en u Dr\u017eavnom prora\u010dunu, a podsjetio je kako su se sna\u0161li i s anga\u017emanom HNB-a, mirovinskih fondova, doma\u0107eg i me\u0111unarodnog tr\u017ei\u0161ta kapitala...

- Temeljni cilj je o\u010duvati radna mjesta kod onih poslodavaca kod kojih je zbog pandemije do\u0161lo do privremenog smanjenja opsega posla. Mislim da smo na ovaj na\u010din prona\u0161li pravu mjeru kako odgovoriti na gospodarske i socijalne izazove\u00a0trajaju\u0107e pandemije. Ovakvim mjerama u godini bez presedana uspjeli smo odr\u017eati broj osiguranika prakti\u010dki na onim brojevima prije krize i restriktivnih mjera, a to govori da je Vlada djelovala brzo, u\u010dinkovito i da je omogu\u0107ila da nemamo eskalaciju nezaposlenosti i ve\u0107e probleme u gospodarstvu - poru\u010dio je.\u00a0

Naime, broj osiguranika, istaknuo je, porastao je od 29. velja\u010de do 15. listopada za 3210 pa je sada osiguranika\u00a0milijun i 545.538.

Premijer je podsjetio kako je\u00a0do sada HZZ isplatio\u00a06,85 milijardi\u00a0kuna za mjere za o\u010duvanje radnih mjesta, a\u00a0kada se u to ubroje i doprinosi, ispla\u0107eno je i vi\u0161e od\u00a010 milijardi kuna.\u00a0

Poru\u010dio je i kako \u0107e jo\u0161 netko vrijeme trebati pronalaziti rje\u0161enja za gospodarske aktivnosti. Osvrnuo se i na epidemiolo\u0161ku situaciju.

- Danas je u svijetu zara\u017eeno 40 milijuna ljudi, a to je dva puta vi\u0161e nego 10. kolovoza. Broj oboljelih\u00a0raste\u00a0i u Hrvatskoj. Trenutno je vi\u0161e od pet tisu\u0107a aktivnih slu\u010dajeva u Hrvatskoj, \u0161to je \u010detiri puta vi\u0161e nego 1. listopada - poru\u010dio je.\u00a0

Na pitanje da li oni koji primaju potpore mogu i otpu\u0161tati radnike u tom periodu, ministar rada\u00a0Josip Aladrovi\u0107\u00a0poru\u010dio je kako je oko toga do\u0161lo do svojevrsnog nesuglasja izme\u0111u sindikata i predstavnika HUP-a.

- Ono \u0161to je dogovor je da \u0107emo danas zaprimiti prijedloge i od strane sindikalnih sredi\u0161njica i predstavnika HUP-a, ali generalan stave Vade je da\u00a0za one radnike\u00a0za koje se koriste mjere ne mo\u017ee do\u0107i do otpu\u0161tanja - rekao je Aladrovi\u0107 naglasiv\u0161i kako mjera ima smisao za o\u010duvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

Na pitanje je li do sada bilo takvih primjera da su poduzetnici primali pomo\u0107, a otpu\u0161tali radnike, Aladrovi\u0107 je rekao da jest, no da to nije bila u\u010destala i \u010desta pojava.\u00a0

- HZZ\u00a0uredno provjerava podatke, uspore\u0111uje brojeve\u00a0i \u0161to se doga\u0111a i u tom slu\u010daju se potpore potra\u017euju. Preko 100 milijuna kuna je na taj na\u010din vra\u0107eno - rekao je.\u00a0

Upitan da li poslodavci mogu poslati radnike doma i zatvoriti jer im se vi\u0161e isplati primati potporu, Aladrovi\u0107 je poru\u010dio\u00a0kako se ve\u0107 u protekloj fazi propisalo pravilo\u00a0da onaj koji dobiva potporu mora i raditi, a ukoliko djelatnost ne obavlja ne mo\u017ee imati pravo na njih.\u00a0

\u0160to se ti\u010de ostalih aktualnih tema, novinari su upitali premijera kada misli rije\u0161iti sukob s predsjednikom Republike, Zoranom Milanovi\u0107em te ho\u0107e li HDZ pokrenuti njegov opoziv, kako se moglo \u010duti na Predsjedni\u0161tvu HDZ-a. Plenkovi\u0107 je poru\u010dio kako se na sjednici Predsjedni\u0161tva uop\u0107e nije o tome razgovaralo.

- Ne znam \u0161to ste vi \u010duli da je bilo na Predsjedni\u0161tvu, na sjednici nije puno ljudi govorili, mo\u017eda \u010detvero, petero, a ve\u0107inu vremena ja. Tako da te neke \u0161pekulacije o tome da desno krilo HDZ-a kuje plan ne bi li promijenilo Ustav i pokrenulo impeachment, opoziv, nema to nikakve veze. Ne radi se tu o ni o kakvoj inicijativi pa \u0107u to odmah sada sasje\u0107i u korijenu jer broj tih \u0161pekulacija i plakanja da mi tu sad zbog neslaganja oko fundamentalnih pitanja idemo mijenjati Ustav jednostavno ne stoji - poru\u010dio je naglasiv\u0161i kako trenutno\u00a0postoje tri krupne teme kojima se Vlada mora\u00a0baviti,\u00a0od kojih je\u00a0jedna\u00a0borba protiv korona virusa.

- Mi se s time bavimo svaki dan, imamo rast broj zara\u017eenih i sigurno Covid-19 nije nekakav karijes, ne\u0161to \u0161to treba obezvrijediti, podcijeniti. Ako se trebaju nositi maske, onda se nose, a ne nose se samo u Njema\u010dkoj, nego i u Hrvatskoj i\u00a0treba se pona\u0161ati odgovorno, to je poanta - poru\u010dio je bocnuv\u0161i Milanovi\u0107a koji je koronu najprije usporedio s karijesom, a i masku nosio na slu\u017ebenom putu u Njema\u010dkoj.

Osvrnuo se, govore\u0107i o predsjedniku, na razlog objave snimke napada na Markovu trgu.

- Aludira se na sastanak s DORH-om. On je u svojoj me\u0111imurskoj epizodi\u00a0i o tome govorio. Budu\u0107i da su i\u0161la pitanja glasnogovorniku Vlade, ako netko ve\u0107 ima tu informaciju, ja \u0107u ju sada re\u0107i svima: Bio je sastanak u 9.30 u subotu ujutro u Vladi na moju inicijativu, na kojem su bili\u00a0ministar unutarnjih poslova, \u0161ef SOA-e, glavni ravnatelj policije i \u017eupanijski dr\u017eavni odvjetnik Ivi\u0107. Zato \u0161to su glasnogovornik i predstavnici policije od dana kada je bio poku\u0161aj te\u0161kog ubojstva dobili\u00a0brojna pitanja mogu li snimku dati u javnost. Mi tu odluku ne mo\u017eemo donijeti bez da se konzultiramo s onima koji vode postupak, ja sam htio vidjeti ho\u0107e li se objavljivanjem snimke dovesti ona u pitanje kao dokaz u postupku. Budu\u0107i da je policija\u00a0zaokru\u017eila taj dio istra\u017eivanja, s pravnog aspekta moglo se pristupiti odluci da se snimka prika\u017ee medijima - rekao je.\u00a0

Obzirom da je predsjednik poru\u010dio kako javnost nikada ne\u0107e doznati kako putuje po Hrvatskoj jer je \u0161ti\u0107ena osoba, novinari su premijera upitali smatra li da bi predsjednik trebao transparentno prikazati tro\u0161kove kori\u0161tenja resursa , uklju\u010duju\u0107i i MORH-a,\u00a0za svoja putovanja. Plenkovi\u0107 je istaknuo kako je sve tajna kad se na ne\u0161to ne \u017eeli odgovoriti istaknuv\u0161i kako je i on \u0161ti\u0107ena osoba jednakog ranga te da je u ove \u010detiri godine koliko je predsjednik Vlade letio helikopterom tek tri puta.\u00a0

- Na Dugi otok, Plje\u0161ivicu zbog migranata te u Kostajnicu zbog poplava. I tu nema tajni. S obzirom na lokacije, odlu\u010deno je da je to naju\u010dinkovitiji na\u010din putovanja.\u00a0Nije o tome odlu\u010divala moja sigurnost. O tome odlu\u010dujemo ja sa suradnicima i svima koji brinu o tome kako s jedne lokacije da do\u0111emo na drugu. Pa nismo mi neka lutka koju stavite\u00a0u neko prijevozno sredstvo pa - vozi! Sigurno je da \u0107u procjenu na kraju\u00a0donijeti ja. Nemam nikakav problem da vam to ka\u017eem - rekao je.

\u0160to se ti\u010de borbe s\u00a0dugovima veledrogerija, oko \u010dega su ju\u010der imali sastanak s ministrom zdravstva Vilijem Bero\u0161om i ministrom financija Zdravkom Mari\u0107em te ga naprasno\u00a0napustili nezadovoljni iznosom koji im je Mari\u0107 ponudio,\u00a0Plenkovi\u0107 je poru\u010dio kako se veledrogerije\u00a0javljaju u vrlo preciznim intervalima i biraju trenutak.

- Nekada to bude ba\u0161 pred izbore pa im mi ka\u017eemo da do\u0111u poslije. Ponuda koja je bila na stolu je ona koja je u ovom trenutku mogu\u0107a bez rebalansa prora\u010duna. Nakon rebalansa nalazit \u0107emo rje\u0161enja kako da se sustavno poku\u0161a odr\u017eati jedan na\u010din pla\u0107anja tih obaveza koje kontinuirano rastu\u00a0- rekao je ne \u017eele\u0107i otkriti koji iznos su veledrogerijama ponudili.

Poru\u010dio je jo\u0161 kako o\u010dekuje od ministra i HZZO-a da\u00a0istra\u017ee mo\u017ee li se ne\u0161to smisliti na na\u010din da dr\u017eavu manje ko\u0161ta.\u00a0

Predstavnici veledrogerija istaknuli su kako im je ministar Bero\u0161 na sastanku poru\u010dio da smanje promet bolnicama. Na pitanje ho\u0107e li\u00a0 zbog ove situacije biti ugro\u017eeno i cijepljenje gra\u0111ana, Plenkovi\u0107 ka\u017ee da ne mo\u017ee te da su ti razgovori puni tenzija, ali da se na kraju uvijek do\u0111e do nekog rje\u0161enja.

- Bitno je tu biti razuman i odgovoran - dodao je.\u00a0

\u0160to se ti\u010de ovrha na koje je istekao \u0161estomjese\u010dni moratorij te Ovr\u0161nog zakona, Plenkovi\u0107 je podsjetio\u00a0da je Ovr\u0161ni zakon ve\u0107 bio u Saboru tijekom pro\u0161log saziva i to\u00a0u dva \u010ditanja nakon \u010dega odjednom nitko njime nije bio zadovoljan.\u00a0

- Niti jedan akter koji je bio involviran u taj proces nije bio zadovoljan. Nitko. Ba\u0161 nitko. Onda smo politi\u010dki procijenili da je mudrije ne i\u0107i sa izglasavanjem tog zakona, pa smo sada do\u0161li do ove situacije gdje idemo u izmjene\u00a0koje sve idu \"in favorem\" du\u017enika - i socijalna komponenta i posebne okolnosti i za\u0161ti\u0107eni ra\u010duni i\u00a0nemogu\u0107nost delo\u017eacija tijekom zimskih mjeseci\u00a0- rekao je.

Na pitanje kakvu poruku Vlada \u0161alje kada svoje obveze ne ispunjava, kao u slu\u010daju veledrogerija,\u00a0a isto o\u010dekuje od gra\u0111ana, Plenkovi\u0107 je naglasio\u00a0kako je dr\u017eava jako puno novaca platilo veledrogerijama i da to nisu uop\u0107e \"usporedive kategorije.\"\u00a0

- Budimo sasvim otvoreni, ako je ogroman broj ovrha zbog mobitela to nije lijek. Mobitel nije lijek. To je ogromna razlika. A zdravstveni sustav mora funkcionirati, veledrogerije su tu s nama cijelo vrijeme. Kada do\u0111ete u bolnicu, ljekarnu, imate sve \u0161to trebate. Nema nesta\u0161ice lijekova. Mi vodimo razgovore s njima koji \u0107e rezultirati time da ne do\u0111e do problema u funkcioniranju\u00a0zdravstvenog\u00a0sustava. Bit \u0107e lijekova, da, te veledrogerije moraju operirati na na\u0161em tr\u017ei\u0161tu i sutra - rekao je.\u00a0

Taj problem, ironi\u010dno je poru\u010dio, mo\u017ee se jednostavno rije\u0161iti da Vlada isplati\u00a04,5 milijarde kuna obaveza. Za\u0161to to ne u\u010dine, pitanje je.\u00a0

- Zato \u0161to smo sad dali, recimo, sedam milijardi za pla\u0107e ljudi koji rade u privatnom sektoru. Dr\u017eava ima odre\u0111ene manevarske prostore, sve se nastoji servisirati na na\u010din koji je odr\u017eiv, a zada\u0107a ministra zdravstva je da, osim Covida, provede i reformu zdravstvenog sustava koja \u0107e ga u\u010diniti odr\u017eivim i financijski - poru\u010dio je.\u00a0

Premijer je komentirao i preuzimanje Megglea od strane Belja.

- Nama je u interesu da mljekara ostane. Nama je drago da je Fortenova, kroz Belje, krenula u preuzimanje, to je dobro i ve\u0107ina ljudi ostat \u0107e na svojim radnim mjestima. Mi se bavimo i gospodarskim pitanjima pa onim koji se odnose na strane investitore. Strani ulaga\u010di u Hrvatskoj ne donose svoje odluke na temelju afektivnog odnosa, domoljubnog prema Hrvatskoj nego ih donose\u00a0na temelju rezultata, poslovnih planova, procjenjivanja\u00a0gdje treba ulagati i imati poslovni proces. To je tr\u017ei\u0161na ekonomija, doga\u0111a se svugdje u svijetu - poru\u010dio je.\u00a0

Vratio se na temu pandemije i mjera\u00a0istaknuv\u0161i\u00a0kako je bitno da \u0107e iz EU\u00a0mehanizma mo\u0107i dio sredstava koje su ulo\u017eili - refundirati.\u00a0

- To za \u0161to smo se izborili u srpnju, tih 22 milijarde plus eura nisu do\u0161le slu\u010dajno nego\u00a0iz sna\u017ene argumentacije. Netko je trebao objasniti za\u0161to nama to treba. Ako imamo objektivno veliki dio gospodarstva ovisan o turizmu. Zato smo dobili toliko sredstava. Borimo se za pla\u0107e za sve one koji zbog posebnih okolnosti ne mogu raditi kako su radili prije - dodao je.\u00a0

Na pitanje o zahtjevu Samostalnog sindikata u zdravstvu i socijalnoj skrbi da se hitno ukine zabrana zapo\u0161ljavanja u\u00a0ta dva sustava, Plenkovi\u0107 je poru\u010dio\u00a0kako su donesene zabrane za horizontalno zapo\u0161ljavanje na prolje\u0107e, no da postoje iznimke.\u00a0

- Nije dobro da imamo zdravstveni sustav u kojem nam nedostaje medicinskih sestara i drugog osoblja. Budimo odgovorni i vodimo ra\u010duna. Ovo je bolest koju pametnim pona\u0161anjem mo\u017eemo pobijediti. Nesta\u0161nim pona\u0161anjem mo\u017eemo na\u010diniti sebi i svojima bli\u017enjima. Ovo je prilika da iska\u017eemo snagu mentaliteta. Nije ovo stomatolo\u0161ki problem - poru\u010dio je za kraj.\u00a0

Naš je cilj da mjerama koje poduzimamo održimo nisku stopu nezaposlenosti, omogućimo likvidnost i što bolju turističku sezonu te da u 2020. osiguramo što manji pad, rekao je premijer

