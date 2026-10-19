Predstavnici udruga o baznim cijenama: 'Novi pravilnik je nedorečen i pun nejasnoća'

Nakon sastanaka s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore (HOK), Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), u Ministarstvu gospodarstva i potrošačkim udrugama predstavljeni su pravilnici o načinu isticanja baznih cijena i objavi cjenika.

Pravilnicima se uspostavlja obveza isticanja baznih cijena prema dva referentna datuma: 2. svibnja 2025. godine za hranu, piće, higijenske potrepštine i proizvode za kućanstvo te 10. rujna 2026. godine za ostale proizvode, odnosno robu i usluge. Rok za isticanje baznih cijena i objavu cjenika produljen je do 17. studenog 2026., kad bi novi pravilnici trebali stupiti na snagu.

Od novih pravila, koja su ublažena, izuzeti su oni čije je određivanje cijena uređeno posebnim propisima, kao što su, primjerice, taksisti, ali i oni koji svoje proizvode i usluge izrađuju ili pružaju prema individualnim zahtjevima kupaca, primjerice namještaj po mjeri ili buketi po narudžbi, krojači, vodoinstalateri, elektroinstalateri, keramičari, parketari, soboslikari, bravari, tapetari, autolimari, zlatari, fotografi. Prema objašnjenju ministarstva, bazne cijene trebale bi potrošačima omogućiti lakšu usporedbu cijena s onima na određeni referentni datum, a strojno čitljivi cjenici mogli bi olakšati analizu tržišta i inspekcijski nadzor Državnog inspektorata. Takvi bi podaci ujedno mogli poslužiti za razvoj digitalnih alata i aplikacija za usporedbu cijena.

Bazna cijena neće se morati iskazivati na računima, a objavljeni cjenici morat će se ažurirati kad se cijene promijene. Predviđena su i određene iznimke, među ostalim za robu i usluge čije je određivanje cijena uređeno posebnim propisima, određene personalizirane i dinamičke cijene te cijene na posredničkim platformama i drugim posredničkim kanalima.

Prijedlozi dvaju pravilnika nalaze se u javnom savjetovanju od 14. listopada do 13. studenog 2026., do ponoći. Zainteresirani građani i poslovni subjekti svoje komentare mogu poslati putem portala e-Savjetovanja.

Predstavnici udruge Glas poduzetnika (UGP) i udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače predali su jučer Vladi zahtjeve koji se odnose na ukidanje obveza isticanja bazne cijene proizvoda i objavu cjenika, a tu su i zahtjevi za rasterećenje poslovanja. Pravilnik o isticanju bazne cijene je, kažu, nedorečen, pun nejasnoća, preopćenit. To što netko u javnom prostoru kaže da će nešto biti izuzeto, dok se ne stavi na papir, tome nitko ne vjeruje, naveli su.