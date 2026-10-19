Ovo su nove cijene goriva!

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina trošarine za dizelsko gorivo smanjena je za 0,01 EUR/l dok su visina premije i trošarine za benzinsko gorivo povećane za 0,01 EUR/l.

Uredba stupa na snagu 20. listopada 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.

Nove cijene iznosit će:

· 1,73 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)

· 1,87 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)

· 1,43 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,05 EUR/l)

· 1,76 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,09 EUR/kg)

· 2,34 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,09 EUR/kg)

Foto: Vlada

Foto: Vlada

Iz Vlade kažu da bi ovo bile cijene bez uredbe:

· 1,91 EUR/l za benzinsko gorivo

· 2,18 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,51 EUR/l za plavi dizel

· 1,87 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,58 EUR/kg za UNP za boce