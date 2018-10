Predstavnik Hrvata u BiH: 'Plenković je poput hajduka...'

Iako se zalaže za ukidanje konstitutivnosti naroda u BiH i izbore po načelu “jedan čovjek, jedan glas”, Željko Komšić je - zahvaljujući presudnim glasovima Bošnjaka - izabran kao predstavnik Hrvata u Predsjedništvo BiH. U prvoj izjavi za HRT najavio je da će BiH tužiti Hrvatsku:

- Imamo pravo tužiti Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer je kao država dvaput prekršila Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice. Zašto se to veže za Pelješki most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati čak ni sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko kojeg mora bi išao taj Pelješki most - preko bosanskog mora.

Foto: 24 sata

Kao pripadnik Demokratske fronte Komšić je dobio 45.000 glasova više od Dragana Čovića iz HDZ-a (Čović je dobio 123 tisuće, a Komšić 168 tisuća). Predstavnik Srba u Predsjedništvu bit će Milorad Dodik, dok će Bošnjake predstavljati Šefik Džaferović.

U vrlo kompliciranom izbornom sustavu birani su članovi predsjedništva BiH, zastupnici republičkog parlamenta, zastupnici parlamenata Federacije BiH i Republike Srpske, te zastupnici kantonalnih skupština u Federaciji.

Dragan Čović je priznao poraz.

- Žalosti me što su se naši prijatelji Bošnjaci kroz svoj projekt opredijelili za to da izaberu dva člana Predsjedništva - rekao je Čović dodajući kako među Bošnjacima ima mnogo onih koji će shvatiti da to nije dobro za BiH jer takvi izborni rezultati “mogu izazvati neviđenu krizu”.

Nešto slično rekao je i premijer Andrej Plenković.

- Žao mi je da se i ovaj put ponovio scenarij koji smo već vidjeli. Ponovno smo se zahvaljujući pravnom okviru doveli u situaciju da pripadnici jednog konstitutivnog naroda na teritoriju Federacije biraju predstavnika drugom, odnosno hrvatskom narodu. Mislim da to nije dobro, da je cilj svih u BiH da se sva tri konstitutivna naroda osjećaju dobro, da su privrženi za njihovu domovinu, a to je BiH - rekao je Plenković na N1, pa nastavio:

- Mi ćemo nastaviti suradnju s institucijama BiH, gajiti dobre i kvalitetne odnose, ali se isto tako zalagati za princip konstitutivnosti svih naroda, posebice Hrvata koji su najmalobrojniji, kojima ovakav scenarij kakav smo vidjeli noćas nije dobar. Niti je po meni dobar za BiH.

Željko Komšić je posjet Andreja Plenkovića (i Aleksandra Vučića) Bosni i Hercegovini usporedio s “upadom hajduka i razbojnika”, a nije štedio ni Kolindu Grabar Kitarović koja “promovira rasnu i etničku diskriminaciju dok pjevuši ustaške pjesme, a to su njezine posebne potrebe”.

Božo Petrov je pozvao Vladu na bojkot Željka Komšića.

- Željko Komšić, za razliku od sramotne suradnje koju je u prošlosti imao s određenim hrvatskim političarima, ne smije biti primljen u Zagrebu kao predstavnik Hrvata jer on to nije - napisao je na “fejsu”.

Hrvatski političari u BiH u izbornoj noći su već rekli kako će imati odgovor na ovu situaciju pa je za očekivati ozbiljniju krizu koja može odvesti u dva pravca – konačno normalno rješenje za BiH kojim će svi biti zadovoljni ili totalni kaos u državi. A može se dogoditi i ništa. Pojeo vuk magare. HDZ BiH može preuzeti svoje fotelje i tješiti se kako su “legitimni predstavnici hrvatskog naroda”, kojeg će teško biti utješiti u ovakvoj državi. Pred BiH su sad dugi mjeseci formiranja vlasti, u kojoj će biti SDA, HDZ BiH i SNSD. Ne može se formirati Dom naroda jer je Ustavni sud zakon proglasio neustavnim, a novi nije donesen. Ako ne može prihvatiti BiH bez Hrvata, na potezu je međunarodna zajednica koja je, na kraju, i zakuhala ovaj “bosanski lonac”.