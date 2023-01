Potpredsjednik HUP-a: Mislim da nemamo što vraćati cijene. Nemojmo imati lov na vještice

Mislimo da nemamo što vraćati cijene jer su cijene koje imamo na policama cijene od 31. prosinca pretvorene u eure, rekao je za Dnevnik Nove TV Mirko Budimir, potpredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i predstavnik malih trgovaca.

Odgovorio je tako na današnje kritike premijera Plenkovića i najavu novih mjera protiv spornih poskupljenja pri prelasku na euro.

- Jesu li od 31. prosinca do danas neke cijene rasle 80 posto ili ne, to ja ne mogu tvrditi. Ako je netko tako nešto napravio, mi trgovci to osuđujemo - naglasio je Budimir.

- Nama su konstantno rasli ulazni troškovi - istaknuo je i objasnio: ''Cijena na polici se sastoji od ulaznih troškova - naše cijene dobavljača, naše marže koja se nije mijenjala i PDV-a, država koja propiše trošarine još, to je cijena na polici. Nažalost, imali smo lani konstantan rast troškova''.

Govoreći o Vladinoj pomoći kaže da je točno da su pomogli, ali i da su ograničili maržu na 10 proizvoda.

- Nemamo ništa protiv crnih lista, ali nemojmo imati lov na vještice - rekao je.

