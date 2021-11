Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt ponovo je upozorio kako je lider bosanskih Srba Milorad Dodik glavni kreator krize koja trenutačno vlada u Bosni i Hercegovini, a najavio je i kako neće biti dopuštena provedba njegovih planova za uspostavu vojske Republike Srpske.

"Vojska Republike Srpske neće biti formirana", kazao je Schmidt u intervjuu za Glas Amerike na bosanskom jeziku (VoA), objavljenom u utorak. Schmidt trenutačno boravi u SAD-u, gdje o stanju u BiH razgovara s dužnosnicima američke administracije, a prije toga se u Bruxellesu sastao s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

Njemački političar je kazao kako su mu sugovornici i u Washingtonu i u Bruxellesu kazali da međunarodna zajednica, uključujući NATO, neće mirno promatrati kako Dodik dovodi u pitanje opstanak oružanih snaga BiH i istodobno formira vojsku RS.

"Trebalo bi biti jasno da, ako se stvari zakompliciraju, Europska unija, EUFOR i NATO, preko tzv. mehanizma 'Berlin plus', mogu povećati svoju prisutnost (u BiH). Ne vidim potrebu za tim u ovom trenutku, ali mislim da moramo biti svjesni situacije", kazao je Schmidt.

Mehanizam "Berlin plus" na snazi je otkako je NATO prepustio vojnu misiju SFOR-a u BiH Europskoj uniji, a omogućava Alijansi da u toj zemlji vojno intervenira u slučaju izravne prijetnje miru.

Schmidt je kazao kako međunarodna zajednica mora priznati da se Dayton ne poštuje, posebice zbog Dodikovih postupaka, pa treba razgovarati o tome kako se nositi s tim i koji bi trebali biti sljedeći koraci.

Istaknuo je kako kao osoba koja bi potencijalno mogla "izdavati zapovijedi i upravljati državom" izbjegava na taj način djelovati jer to nije dobar put u budućnost, ali ne bježi od mogućnosti da sistemom "štapa i mrkve" poništi zakone koji bi bili doneseni na Dodikov poticaj, a protivni su Daytonskom sporazumu.

"U mojoj ladici su instrumenti i imam ključ te ladice. Znam kako je otvoriti. Nitko ne bi trebao pogrešno shvatiti da je to znak da ih nikada neću iskoristiti. Mogli bismo doći u takvu situaciju, ali ovo nije trenutak", kazao je Schmidt.

Dodao je kako je u strateškom interesu Zapada i Europe spriječiti politike koje vode ka raspadu BiH jer je to jedini način da se očuva stabilnost regije.

"Moramo djelovati, a to nije bio slučaj u posljednjih 10 godina. Moramo obeshrabriti (Dodika) da to može biti uspješan način (vođenja politike). Nadam se i vjerujem da se to može obuzdati, ali potrebna nam je odlučna akcija, ne samo moja već i potpora međunarodne zajednice. To je ono na čemu radim", kazao je Schmidt.