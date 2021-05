Razgovarali smo s predstavnikom suvlasnika Juricom Mašićem nakon eksplozije koja je oštetila desetak stanova na Laništu kod Arene Zagreb u noći na ponedjeljak.

POGLEDAJTE VIDEO: Statičari morali na teren nakon eksplozije

- Eksplozija me probudila usred noći. Neki susjedi su mislili da je potres, ja sam pomislio da je možda sudar, ali onda smo shvatili da se radi o eksploziji - rekao nam je predstavnik i dodao:

- Otišli smo na treći kat, sve je bilo razrušeno. Žena je zapomagala, a djeca su plakala. Onda sam uletio u stan, izvadio starijeg klinca i odveo ga van. Zatim sam se vratio po njegovog mlađeg bracu i sjeli smo ih u auto na parkingu jer je bilo jako hladno. Otišli smo nazad da pogasimo plin i vodu i onda smo išli od vrata do vrata da provjerimo je li sve u redu... Svi smo bili izvan sebe!

Eksplozija je prouzrokovala veliku materijalnu štetu

- Iznutra kod gospođe su čak i fasadni prozori izletjeli od detonacije. Ulazna vrata i predsoblja su stradala na ostalim stanovima na tom katu. Materijalna šteta je ogromna, oštećena je fasada i vodovodne instalacije. Ljudi koji su na ostalim katovima nemaju nikakvih problema osim što im je lift pokvaren. Statika zgrade, na sreću, nije oštećena.

VIDEO: Sumnjaju da je ispred stana podmetnuta bomba

Na pitanje je li prije bilo sličnih problema, predstavnik stanara je odgovorio:

- Ovo je prvi put da se ovako nešto dogodilo. Osjećaj je strašan, imam četvero djece, moja mala kćer me pitala: 'Tata, hoćemo li sad živjeti na ulici?' Ne bojim se za sebe, ali djeca su mi skroz izbezumljena, digli smo ih usred noći i bila je velika strka. Većina ljudi je otišla svojim bližnjima radi sigurnosti - rekao je Jurica i dodao:

- Ne treba dizati paniku, onaj koji je to htio napraviti, to je i napravio... On je svoje odradio i to je to sad! Hvala Bogu nema nikakvih žrtava. Zgrada na jednom dijelu ima video nadzor, kao i zgrade u blizini. Taj koji je to napravio htio je ubiti gospođu i dvoje djece i nije razmišljao o kolateralnim žrtvama, nije ga bilo briga za ostale. Trideset godina živim u Zagrebu i ne pamtim da je netko doveo u opasnost ovoliki broj ljudi.