'Pregazio mi je Damira. Osudili su ga minimalno, a ima moćne prijatelje. Ja i kćeri smo same...'

Još ne mogu ovladati emocijama. Znam da to nije kraj i da će se Perkecov odvjetnik žaliti. To me ubija. Ta neizvjesnost u iščekivanju kraja suđenju. Noć prije rasprave gotovo da nisam oka sklopila, a i ovu nakon suđenja nisam bila sasvim mirna. Jednostavno me to sve pomalo razjeda, rekla nam je Adrijana Jurišić, majka dviju sad već odraslih djevojaka čiji je otac Damir poginuo 8. rujna 2017. godine u prometnoj nesreći u blizini virovitičkog naselja Bačevac. Dok sjedimo u dnevnom boravku ukusno uređenog stana u Virovitici, 45-godišnja udovica se sjećanjem vratila na dan kad Damir poginuo.