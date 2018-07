Pregršt tema i ove godine na Weekend Media Festivalu

Weekend Media Festival u svom jedanaestom izdanju i ove će godine od 20. do 23. rujna u staroj Tvornici duhana u Rovinju okupiti profesionalce komunikacijske industrije iz cijele regije. Na predavanjima, panelima i radionicama "pretrest" će sve aktualne teme i trendove, od politike i digitalizacije do književnosti i ekspedicije na Južni pol.



- Ovogodišnji Weekend nam donosi uistinu raznolike teme predavanja i panela. Očekujemo preko 5000 posjetitelja, a imamo i dosta noviteta dosta u programu, a novost su Francuska i Njemačka kao partneri Festivala - istaknuo je Tomo Ricov, direktor Festivala.



Adris grupa i ove godine nastavlja biti pouzdan partner festivala, dodao je, koji se u svojih deset godina postojanja etablirao kao omiljeno okupljalište svih profesionalaca i znatiželjnika otvorenih za nova znanja i iskustva iz komunikacijske industrije.



- Adris je domaćin i pokrovitelj Weekend Media Festivala od prvog dana. Ova suradnja za nas je višestruko važna. Godišnje organiziramo više od 130 kongresa i evenata, od kojih je Weekend Media Festival zasigurno najveći, najpoznatiji, najdugovječniji i event s kojim je sve počelo prije desetak godina. Ulaganjima od četiri milijarde kuna u razvoj turističke ponude na najvišoj razini, stvorili smo pretpostavke da Rovinj postane poželjna i prepoznatljiva event destinacija u regiji i svijetu. Tome je uvelike pridonio i Weekend. U Rovinj donosi odličnu kreativnu energiju i najnovije svjetske trendove u komunikacijskoj industriji, a privlači i nekoliko tisuća gostiju čime značajno produžuje turističku sezonu te predstavlja izvrstan način promocije destinacije - rekla je Kristina Miljavac iz korporativnih komunikacija Adris grupe.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dio bogatog programa bit će posvećen zemljama partnerima koje će kroz predavanja i izložbe predstaviti pariški šarm i berlinsku multikulturalnost; svoje umjetnike, intelektualce i inovatore.



- Na festivalu već tradicionalno propitkujemo promjene na tržištu na lokalnoj i globalnoj razini te se trudimo "zagrebati" malo dublje ispod površine onoga što se događa oko nas. I ove smo godine okupili stručnjake iz različitih područja koji će govoriti o temama koje će nas, siguran sam, natjerati na razmišljanje. Od samih početaka, cilj nam je bio postati mjesto suradnje kreativaca, informiranja o novim trendovima i diskutiranja o temama relevantnim za komunikacijsku industriju - rekao je Nikola Vrdoljak, direktor programa Festivala.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL



"Špijunira li me vlastiti mobitel?" pitanje je koje je svatko sebi postavio barem jednom od kada su mobiteli postali pametni. Što sve naš telefon može napraviti bez našeg znanja i dopuštenja, otkrit će Alen Delić, vodeći konzultant za informacijsku sigurnost tvrtke Diverto na predavanju "Vjerujete li svom telefonu?". Zastupnik u parlamentu vjerojatno najdigitaliziranije države na svijetu, Estonac Kalle Palling, na predavanju "Digitalna republika Estonija" govorit će o tome kakav je osjećaj životom upravljati online, dok će Dejan Verčič, partner i direktor za znanje slovenske tvrtke Stratkom na predavanju "Komuniciranje poslije riječi" objasniti kako smo komunikaciju vratili na njene same početke - sliku - i kako to utječe na komuniciranje danas. Multimedijalnim predavanjem "Polarni san - Prva hrvatska ekspedicija na Južni pol", Davor Rostuhar, naš najpoznatiji avanturist, pokazat će kako pomaknuti vlastite granice i kroz što sve treba proći da bismo ostvarili svoje snove.



Na predavanju "Agrokor – jesu li mediji pomogli ili odmogli Lex Agrokoru", analizirat će se izvještavanje o lex Agrokoru i krizi oko "Grupe Borg“. Kako nestanak Unexa utječe na medijsko tržište, tko je profitirao, a tko izgubio, doznat će se na panelu "Život nakon ere Digitela i Unexa".



Ključni ljudi iz regije na panelu "Money never sleeps; Restrukturiranje medijskog tržišta" analizirat će akvizicije koje su promijenile medijsku scenu i objasniti što će to značiti za daljnji razvoj medija, dok će vodeći komunikacijski savjetnici premijera i predsjednika iz regije na panelu "West Wing - Kako savjetovati predsjednika" raspravljati o važnosti uloge PR stručnjaka u karijeri političara, otkriti koliki im je stvarno utjecaj i slušaju li ih klijenti.



Kristian Novak, najtraženiji autor današnjice, na svom će predavanju ispričati kako je od anonimnog međimurskog dečka sa svojim djelima došao do popisa školske lektire te otvoriti sve teme za koje su mu rekli da ne smije.



I ove godine u sklopu Weekend Media Festivala održat će se BalCannes, a agencije iz cijele regije svoje projekte mogu prijaviti do 1. rujna 2018. Na sedmom izdanju BalCannesa izabrat će se 25 najboljih komunikacijskih projekata iz cijele regije. Najbolji među njima osvojit će posebne nagrade žirija, BalCanneske lavove, dok najbolju agenciju iz regije očekuje posebna nagrada – natjecanje na međunarodnom festivalu kreativnosti Cannes Lions 2019. Organizatori BalCannesa, Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) i Weekend Media Festival, najboljoj agenciji honorirat će trošak prijave jednog projekta na Cannes Lions natjecanje 2019. godine.



Najvažnija regionalna digitalna nagrada, SoMo Borac, i ove će se godine dodijeliti na Weekendu u Rovinju. Doznat će se tko je imao najbolje kampanje na društvenim mrežama, koje su najbolje web stranice i mobilne aplikacije, a otkrit će se i tko je dominirao u content marketingu. Tu nije kraj jer se SoMo Borac dodjeljuje u ukupno devet kategorija. Najbolje od njih odabire veliki žiri, sastavljen od digitalnih stručnjaka iz najistaknutijih agencija regije. Prijave su već otvorene i traju do 5. rujna.

Osim po konstruktivnim, a ponekad i provokativnim raspravama o trendovima u komunikacijskoj industriji, Weekend je poznat i po najboljim tulumima. I ove godine nas očekuje raznovrstan glazbeni program i druženja do dugo u noć.