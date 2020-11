Preko 103 mil. Amerikanaca je glasovalo unaprijed: Rezultati bi mogli kasniti, i to danima

Neke savezne države dopuštaju službenicima da ranije krenu s prebrojavanjem glasova koji su poslani unaprijed, no u nekima od najbitnijih saveznih država to nije moguće

<p>Dosad neviđenih 103,2 milijuna američkih birača glasovalo je uoči izbornog dana, javlja <a href="https://apnews.com/article/election-2020-joe-biden-donald-trump-elections-voting-dbda4a2621790ac143fe50fa7c4c735b?utm_medium=AP&utm_source=Twitter&utm_campaign=SocialFlow" target="_blank">AP</a>.</p><p><strong>PRATITE IZBORNU EMISIJU UŽIVO:</strong></p><p>Ti birači koji su glasovali ranije predstavljaju čak 74,3% ukupnog broja birača s izbora 2016. godine, a računica pokazuje kako je u nekim državama ove godine više ljudi glasovalo unaprijed nego što ih je na izborima 2016. godine glasovalo - uopće. </p><p>U Kentuckyju je čak 13 puta više glasova poslano unaprijed nego prije četiri godine.</p><p>Razlozi tome nalaze se u izbjegavanju dugih redova i gužvovitih biračkih mjesta kako bi se izbjegla zaraza korona virusom, a mnogima je glasovanje poštom samo - jednostavnije. Isto tako, mnoge savezne države promijenile su pravila oko glasovanja kako bi potaknule birače na dopisno glasovanje.</p><p>Baš svaka savezna država je omogućila glasovanje unaprijed.</p><p> </p><p>Ipak, te promjene u načinu glasovanje mogle bi promijeniti trajanje brojanja glasova. Neke savezne države dopuštaju službenicima da ranije krenu s prebrojavanjem glasova koji su poslani unaprijed, no u nekima od najbitnijih saveznih država, onih koje bi mogle presuditi, to nije dopušteno. A to znači da bismo na rezultate iz tih saveznih država mogli čekati čak i još nekoliko dana!</p><p> </p><p> </p>