Preko baby monitora gledali je dok doji: 'Ne želim ući u sobu'

Nepoznata osoba hakirala je baby monitor i koristila uređaj za promatranje mlade mame kako doji svojeg tromjesečnog sina. Jamie Summitt iz Sjeverne Karoline, potpuno šokirana ovakvom invazijom na privatnost, svoje je uznemirujuće iskustvo podijelila na Facebooku.

- Razmišljala sam trebam li napisati ovaj post, ali ipak sam odlučila da budem jer se nadam da ću na taj način nekoga poštedjeti iskustva kroz koje sam prošla... - napisala je.

Preko Amazona je naručila video baby monitor koji je preko Wi-fija spojen s pametnim telefonom, tako da može pratiti sve što se događa preko pripadajuće aplikacije.

Jednog jutra, primijetila je kako je kamera uperena prema njoj, ali nije bila pretjerano zabrinuta. Iako se kamera pomaknula dok je ona spavala, pretpostavila je da je kameru preko aplikacije pomaknuo njezin suprug, koji se u tom trenutku nalazio na poslu.

Iste večeri, dok je beba spavala, a obitelj večerala u blagovaonici, preko aplikacije je stigla notifikacija da se kamera ponovno pomaknula.

S.C. Mom Says Baby Monitor Was Hacked; Experts Say Many Devices Are Vulnerable https://t.co/tIwXfeor6d

- Pogledala sam na svoj telefon i vidjela da kamera polagano prelazi po sobi prema mjestu gdje se nalazi krevet. Zatim je stala. Kamera je bila uperena točno prema mjestu na kojem nekoliko puta dnevno dojim svojeg sina. Kamera se nakratko zaustavila snimajući prazan krevet i onda se vratila na na isto mjesto gdje je bila, pozicionirana tako da snima kolijevku - ispričala je Summit u intervjuu za NPR.

- Kako su svi koji imaju aplikaciju i mogu upravljati uređajem bili u istoj prostoriji, postalo je jasno da kamerom upravlja netko drugi.

South Carolina parents say baby monitor was hacked after camera lens moved on its own https://t.co/I7WnImmO2Z pic.twitter.com/f8the9swc9