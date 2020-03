Prekršio je samoizolaciju i sad mora platiti: 'Tovario sam gnoj'

Muškarac iz sjeverne Hrvatske (podaci poznati redakciji) prekršio je pravilo o samoizolaciji i sad mora platiti osam tisuća kuna kazne. Neka nam on bude primjer da pravila ne postoje bez valjanog razloga i ona vrijede za sve, bez iznimke. Posebno u vrijeme pandemije korona virusa. Ne samo zbog svoje sigurnosti, već zbog sigurnosti svih oko sebe.

- Izašao sam s traktorom u polje, vozio sam gnoj. Nikoga nije bilo u traktoru osim mene! Tovario sam još jednu prikolicu u dvorištu kad su došli po mene. Policajci. Kažu da su dobili dojavu. Kakvu dojavu kad me nitko nije vidio? - priča nam muškarac (52), koji inače radi kao vozač kamiona i njegova linija siječe Italiju, i to, kako kaže, na potezu Milano, Verona, Brescia, Mantova.

'Ma tko me vidio? To je sigurno GPS'

- Cijela crvena zona, tuda vozim već tjednima. Stavili su me u samoizolaciju na granici u petak, kad sam se vraćao iz Italije. Svaki dan se javljam infektologu u Varaždinu, a on mi kaže da mu javim ako budem imao promjene temperature. Jako se štitim, bez maske me nećete vidjeti na granici, a i kod kuće sam se potpuno izolirao. Ne idem u nikakve trgovine ni u ustanove. Teško je, ima nas četvero u kućanstvu, trudimo se držati rastojanje, ali nije jednostavno - priča nam.

- A kad su oni došli po mene, napisali su da mi je kćer bila kod mene, iako to nije istina. Tovario sam gnoj u dvoruštu, a sanitarni koji je došao s policijom je kazao da su me policajci vidjeli u polju. Nije me vidjela nikakva policija, mislim da je to sve išlo preko GPS signala - uvjeren je.

Požalio nam se na stanje na granici.

Kaže kako tamo puštaju cijeli tranzit za Hrvatsku.

- Pitaju šofera gdje će, a on kaže da će za Srbiju. Pitaju ga hoće li stajati tu, a on kaže da neće i oni ga puste. Ma mora bar jednom stati, makar na wc - dodaje.

A što je s kaznom, pitamo ga.

- Sutra ću odmah platiti dvije trećine kazne. Nije nikakav problem, što se mora, mora se - obavijestio nas je.