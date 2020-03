Prema zadnjim podacima index MIREX-a bilježi pad vrijednosti

Indeksi MIREX kategorija A, B i C prema podacima HANFA-e, u ponedjeljak su 27. ožujka, u odnosu na prethodni radni dan bilježili pad vrijednosti.

Tako je vrijednost MIREX-a kategorije A u odnosu na prethodni radni dan zabilježila pad od 0,0531 boda ili oko 0,04 posto – na 136,315 bodova. Posljedica je to pada vrijednosti većine mirovinskih fondova kategorije A. Tako je vrijednost fonda PBZ Croatia osiguranja A pala 0,17 posto na 143,4643 boda, Raiffeisen fonda A 0,12 posto, na 134,2217 bodova te fonda Erste Plavi 0,02 posto, na 136,1374 boda. S druge je pak strane vrijednost AZ fonda A porasla 0,07 posto, na 135,0063 boda.

MIREX kategorije B pak zabilježio je pad vrijednosti od 0,0517 bodova ili oko 0,02 posto – na 251,8118 bodova. Posljedica je to proporcionalne podijeljenosti mirovinskih fondova kategorije B na dobitnike i gubitnike. Tako je vrijednost fonda PBZ Croatia osiguranja B pala 0,13 posto, na 237,1875 bodova a Raiffeisen fonda B 0,04 posto, na 259,565 bodova. S druge je pak strane vrijednost AZ fonda B porasla 0,03 posto, na 249,0863 boda, dok je vrijednost fonda Erste Plavi B zabilježila tek minimalan rast na 260,015 bodova.

MIREX kategorije C zabilježio je tek lagani pad vrijednosti od 0,0061 boda – na 134,3255 bodova. Posljedica je to pada vrijednosti većine mirovinskih fondova kategorije C. Tako je vrijednost fonda PBZ Croatia osiguranja C pala 0,02 posto, na 133,8556 bodova, fonda Erste Plavi C 0,02 posto, na 137,9103 boda te AZ fonda C 0,01 posto, na 130,0957 bodova. S druge je pak strane vrijednost Raiffeisen fonda C porasla 0,01 posto, na 138,3701 bod.

MIREX je prosječna vrijednost obračunske jedinice svih OMF-ova iste kategorije (A,B,C), koja se računa kao ponderirana aritmetička sredina, pri čemu ponder predstavlja udjel pojedinog OMF-a u ukupnoj neto imovini svih OMF-ova iste kategorije.

